Los últimos años no han sido buenos para Chile y esto se ha reflejado en variadas críticas a los jugadores. Uno de los que ha sido cuestionado, es Diego Valdés. El volante se refirió a estos comentarios negativos que recibe en La Roja.

El formado en Audax Italiano partió en 2016 a México, donde con la camiseta de Morelia, Santos Laguna y ahora con la del América, ha logrado ganarse un lugar en aquel país. Sin embargo, cuando juega con la selección, suele recibir más de algún reproche de parte de los hinchas.

Valdés explica la razón de los cuestionamientos que recibe en Chile

En conversación con Al Aire Libre, el jugador de 30 años hizo un análisis de su presente con La Roja. Ahí habló de diversos temas, donde incluso abordó lo que él cree que genera mayores críticas a su rendimiento con la con Chile.

“Soy ser humano y a veces me critican por nada. Pienso que no haber pasado por un equipo grande en Chile e irme joven al extranjero, no me permitió mostrar todo mi fútbol y a veces me critican más de lo que parece”, reflexionó Diego Valdés.

Diego Valdés es figura en América de México. Imagen: Getty.

“Mi personalidad es así de bajo perfil y me van a criticar mucho, pero también está la gente que me quiere. A quienes me critican les puedo decir que están en su derecho. Soy profesional y estamos trabajando para que cuando lo hagamos mal nos critiquen. En México juego en el equipo más grande y las críticas son peores que en Chile, pero al crecer he ido madurando y eso me deja tranquillo”, complementó el volante.

Diego Valdés es un fijo en las nóminas de Chile en los últimos años. Debutó en el 2015 en un amistoso contra Estados Unidos, siendo dirigido por Jorge Sampaoli. Con Ricardo Gareca suele ser titular, donde intenta demostrar el gran nivel que tiene en el fútbol mexicano.

“Sé que estoy haciendo las cosas bien. Solo no se me han dado las cosas como he querido en la selección, pero me siento bien y sigo trabajando para darlo todo siempre”, explicó. Valdés partió a los 22 años desde Audax al extranjero. Ahora a los 30, no esconde su deseo en volver a jugar en el fútbol chileno.

“Sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana. Pienso que ir a Europa es muy exagerado, porque con más 30 años estoy en una edad en la que pienso en mis hijos, donde estén tranquilos ellos”, señaló el jugador de América.