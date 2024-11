Destrozan a uno de los regalones de Ricardo Gareca en la Roja: "No pasa absolutamente nada"

La última chance. La selección chilena sale a la cancha con la obligación de ganar, si es que pretende tener una remota chance de clasificar al repechaje para el Mundial de 2026.

El equipo de Ricardo Gareca tiene una enésima final, porque este martes se mide ante Venezuela en el estadio Nacional, y en el caso de no sumar una victoria, quedará virtualmente sin chances de ir a la Copa del Mundo.

La Roja desde el arribo del Tigre ha sido un espanto y apenas ha sumado un punto con el entrenador argentino, por lo que está presionada a ganar en las Eliminatorias Sudamericanas.

Patricio Yáñez le cae con todo a Diego Valdés

Una de las dudas para la formación titular de Chile es la presencia de Diego Valdés, quien se resintió, una vez más, y no se sabe si podrá ser de la partida ante los agrandados venezolanos.

El volante creativo que en México juega como Maradona y con la Roja como Diego Valdés, ha tenido muchas chances, con 35 partidos por el equipo nacional y apenas marcó dos goles, por ello fue duramente criticado por Patricio Yáñez.

Diego Valdés, eterno criticado en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

“Coincido con muchos de ellos que dicen ‘Valdés, no más a nivel de selección’, yo estoy de acuerdo. Eso si, buscar otra cosa no significa desechar a Valdés de la selección”, dijo el Pato en radio Agricultura.

“Pero, si ya has jugado una cantidad de partidos con él y no pasa absolutamente nada en la respuesta que el técnico pide, exige y lo reclama el sistema, mejoremos. Cambiemos con otra cosa y me parece que lo de hoy puede ser una buena alternativa con lo de (Fabián) Hormazábal y (Maximiliano) Guerrero”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas entre Chile y Venezuela se jugará este martes 19 de noviembre, a partir de las 21:00 horas en el estadio Nacional.