La selección chilena volvió a los triunfos después de una terrible mala racha y sigue vivo en su lucha en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja derrotó por 4 a 2 a Venezuela, en un partido donde Lucas Cepeda fue la gran figura.

El extremo de Colo Colo apareció cuando el partido estaba empatado y se lució con un doblete a punta de golazos. Con ellos coronó un 2024 de ensueño y en el que le cambió la vida tras haber estado en Santiago Wanderers el año pasado. Algo en lo que Juan Ramírez tiene mucho que ver.

A mitad de año, el PF de Arturo Vidal confirmó que había comenzado a trabajar con el delantero y los resultados están a la vista. Es por ello que tras la victoria en el Estadio Nacional, el preparador físico explicó que nada de esto es casualidad.

Juan Ramírez revela las claves de Lucas Cepeda para brillar en 2024

Lucas Cepeda cerró su tremendo 2024 a lo grande. El extremo marcó un doblete en el triunfo de Chile ante Venezuela y concretó una temporada de ensueño, en la que Juan Ramírez le ayudó a sacar su mejor versión.

Lucas Cepeda la rompió este 2024 y el PF de Arturo Vidal tiene mucho que ver. Foto: Photosport.

El PF de Arturo Vidal conversó con Los Tenores de Radio ADN y explicó cómo ha sido trabajar junto a la figura de la Roja ante la Vinotinto. “Lucas empezó a trabajar el segundo semestre. Yo trabajo con datos de partidos y de lo que van realizando. Vamos buscando dónde se puede mejorar en lo físico, el gestionar las cargas de trabajo“.

Tras ello, Juan Ramírez detalló cuáles han sido los aspectos a mejorar en Cepeda. “Buscamos que Lucas hiciera trayectos a alta intensidad desde lo físico mayor veces por partido. Debo destacar al profe Altieri de Colo Colo, que tiene a todos los muchachos en plenitud de condiciones. Yo hago un trabajo complementario, pero aprovecho los datos de Colo Colo para generar un protocolo de trabajo y que pueda mejorar”.

“En el caso de Lucas, evidentemente cuando él se contacta conmigo porque yo no trabajo con representantes, buscamos el comenzar a trabajar. Voy viendo sus intenciones de exigirse, me escribe antes de los partidos sobre las cargas que puede hacer para que no le impacte en el juego“, añadió.

En esa misma línea, destacó que Lucas Cepeda tiene hambre de gloria por la que está brillando. “Vas viendo que las emociones están dispuestas a la alta exigencia y eso te requiere estar jugando muchas veces con la fatiga, con el cansancio, el dolor. Cuando uno ve eso en los deportistas te inspira a que estén cerca de llegar a la alta competencia“.

“No hago un diagnóstico por decir que es bueno para la pelota, hay situaciones emocionales donde se entrelaza la emoción con lo físico porque muchas veces puedes estar agotado, fatigado o hasta cansado de entrenar, pero va, sigue, tiene esa iniciativa de seguir entrenando. Lucas va por ahí, está muy metido en lo que quiere y por eso, más allá de lo futbolístico que es evidente para todos, ayer lo vimos y también con Junior, por ahí va el tema”, complementó.

Finalmente insistió en que con Cepeda ha hecho todo lo posible para salir de la media del jugador chileno. “Tengo una visión crítica del rendimiento de los futbolistas hoy en día. Corren bastante, pero a baja intensidad. En el alto nivel se corre lo mismo, 10 o 12 kilómetros, pero la intensidad es distinta. Los metros que recorren en zona alta es mucho más, entonces cuando hablaba de lo que se busca con Lucas es que mejore eso: correr bastante y que lo haga con intensidad“.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada con Colo Colo?

Lucas Cepeda brilló con la selección chilena luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales con Colo Colo. Con el Cacique anotó 8 goles, aportó con 4 asistencias y llegó a los 1.769 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Chile ahora espera para que Lucas Cepeda los siga ayudando en su próximo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción el 20 de marzo del 2025 cuando visite a Paraguay, con horario por definir.