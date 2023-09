Si bien la selección chilena no pudo conseguir su primer triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas, sí saca algunas cuentas alegres. En el empate ante Colombia, la Roja encontró soluciones en puestos que se han peleado varios, como es el caso de Matías Catalán.

El lateral derecho se ganó la banda con un tremendo desafío al tener que frenar a Luis Díaz, figura del Liverpool. Su rendimiento sacó aplausos en los hinchas no sólo de nuestro país, sino que también en tierras colombianas, donde un periodista lo elogió.

Los elogios a Chile y Matías Catalán de un periodista colombiano

Tras el empate de la selección chilena con Colombia, varios de los aplausos se los llevó Matías Catalán. El lateral de Talleres tuvo una gran actuación y se llena de elogios incluso de un periodista colombiano.

En conversación con ESPN Chile, Jorge Bermúdez destacó el nivel mostrado por la Roja. “La sensación es que Colombia la sacó barata, nos salvamos de perder, el punto es bueno porque jugamos mal. Chile fue superior, jugó mejor”.

“Chile nos superó en el primer tiempo en determinación, energía, en pelotas divididas, en los duelos uno contra uno. Aquí estamos hasta contentos por el punto por cómo se presentó el partido. Colombia le ganó a Venezuela haciendo un buen primer tiempo y sacó un punto de visitante en Chile jugando mal. Eso tiene mucho más valor, la unidad del conjunto colombiano”, añadió.

Jorge Bermúdez no se detuvo ahí y recalcó que Chile se vio mejor. “Me sorprendió realmente, sobre todo el primer tiempo. No pensé que jugaran con esa determinación, ganando todos los duelos, con capacidad atlética. Tuvieron mucho derroche energético”.

Fue tras ello que el periodista destacó a Matías Catalán, señalando que “lo hizo bien, pulverizó a Lucho Díaz. Brereton también por izquierda fue permanente peligro. En mitad de cancha todos los rebotes lo ganó Chile, presionó bien, nos hizo jugar en largo y ganaban las segundas jugadas. A mí me sorprendió”.

Finalmente pidió a los chilenos confiar en su selección. “Seguramente fue así el partido por la necesidad de no regalar nada, de jugar con intensidad, pero eso no estábamos acostumbrado en verlo en Chile y es algo bueno para ustedes, que se den cuenta que tienen un equipo que puede pelear. Cuando no hay fútbol o talento, se puede con otras cosas. Ayer lo tenía que haber ganado Chile”, cerró.

¿Cuándo juega Chile la próxima fecha de eliminatorias?

La próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será en octubre del 2023. Ahí Chile se medirá con Perú y Venezuela, donde disputará seis puntos claves rumbo al Mundial de 2026.

¿Cuándo juega Talleres de Matías Catalán?

Para quienes quieren seguir viendo más de Matías Catalán, pueden seguir su campaña en Talleres. Este sábado 16 de septiembre la T enfrenta a Instituto desde las 21:00 horas.