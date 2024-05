Manuel Pellegrini deseó públicamente que a la Roja le vaya bien bajo la conducción técnica de Ricardo Gareca, quien apenas lleva dos partidos dirigidos. Aunque el equipo del Tigre dejó buenas muestras de juego en la victoria frente a Albania.

Y también en la exigua derrota ante Francia. A todo eso estuvo atento el Ingeniero, pues Claudio Bravo fue titular en ambos encuentros. El legendario portero de la selección chilena será arquero del Betis hasta el 30 de junio de este año. Por ende, el experimentado DT chileno necesitaba evaluar el desempeño de su compatriota.

Entre otras cosas, para saber si podía ponerlo en la portería por delante del portugués Rui Silva. Por estos días, Pellegrini le concedió una entrevista al periodista argentino Juan Pablo Varsky. Y para cerrar el capítulo de la selección chilena dejó una frase con la que sorprendió a todos. Aunque también dejó una lista de exigencias a cumplir para pensar seriamente en ser sucesor de Gareca para el ciclo del Mundial 2030.

Manuel Pellegrini da indicaciones en el Betis. Llegó al club en agosto de 2020. (Fran Santiago/Getty Images)

“Igual me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial. Si no lo pude hacer no es porque no haya querido. Por distintos motivos no se juntaron las condiciones”, afirmó Manuel Pellegrini en ese diálogo de casi media hora con el programa Clank!

Y recordó cuando el presidente de la ANFP era un muy cercano suyo. “Hubo un momento en que estuvo un gran amigo mío, Arturo Salah y tampoco pude ir con él. En ese aspecto vamos a ver qué pasa en el futuro”, manifestó el exentrenador del Real Madrid, el Villarreal y el Málaga en España.

Las exigencias de Pellegrini para tomar la Roja después de Gareca

Las esperanzas de Pellegrini con la Roja de Gareca es que el equipo vuelva a situarse en una Copa del Mundo. Aunque el experimentado director técnico insistió en que prefiere la modalidad de la dirección técnica en clubes por sobre la que se da en selecciones. No porque sea Chile.

“Si no hubiera una opción interesante y tuviera la opción de ir a Chile, que ojalá tampoco me llegue porque le deseo lo mejor a Ricardo Gareca, tendría que encontrarme con una parte dirigencial con la que armemos un programa para desarrollar el fútbol chileno y a través de eso llegar a los Mundiales”, aseguró Pellegrini.

Agregó que “no poner la cabeza por currículums creyendo que voy a clasificar a la selección a un Mundial. Ese no es el camino, es más largo y lo más difícil de llevar. Hay que hacerlo con gente con experiencia y capacidad, además de la realidad económica para establecer un trabajo nacional a nivel global”.

Todo eso lo expuso después de dejar clara su preferencia. “Sería sólo seleccionador de Chile. No de otra. A lo mejor después me arrepiento de mis palabras, pero si dirijo a una selección, será la chilena. En segundo lugar me gustan más los clubes que las selecciones. No pongo los clubes sobre mi país, pongo los clubes sobre las selecciones”, refrendó el adiestrador del cuadro bético.

El Betis de Pellegrini cayó ante la Roma en la Europa League. (Michael Regan/Getty Images).

“Me gusta estar todos los días en el campo trabajando con los jugadores y viendo sus mejorías. Y no teniendo a los jugadores sólo una semana antes de jugar un partido donde se vienen sólo a recuperar y no se puede inculcar una idea futbolística”, apuntó también el Ingeniero Pellegrini, quien contó que parte importante de su rutina semanal es la actividad física, ya sea a través de partidos de tenis o sesiones de gimnasio. ¿Se dará alguna vez su arribo al Equipo de Todos? Al menos el interés comienza a agrandarse.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga de España

El Real Betis se ubica así en la tabla de posiciones de La Liga de España al cabo de 35 fechas, con tres partidos por jugar.

Así va la Roja en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La Roja está más cerca de la parte baja de la tabla de posiciones en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al cabo de las primeras seis fechas. Cinco las dirigió Eduardo Berizzo y la sexta, el interino Nicolás Córdova.

