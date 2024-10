Parece que Ricardo Gareca prefiere las reuniones familiares al trabajo y eso quedó demostrado una vez más, porque dejó tirada a la selección chilena y se fue por 9 días a Argentina.

Lo que era un viaje de un fin de semana pasó a ser de 9 días, porque el estratega recién volvió al país la noche de este domingo y estuvo mucho tiempo lejos de Juan Pinto Durán, pese a los malos resultados de la Roja.

La decisión de Gareca de pasar tiempo en Buenos Aires en vez de estar preparando los partidos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias cayó muy mal, y uno de sus principales críticos fue Patricio Yáñez.

Pato Yáñez con todo contra Ricardo Gareca en la Roja

El ex delantero de la selección chilena está molesto porque Ricardo Gareca abandonó sus labores, y así lo hizo saber en radio Agricultura.

“Se le pasó la mano a Gareca, claramente. No en términos de una asistencia a un partido, que te puede ayudar o no, pero fue a celebrar el Día de la Madre a Argentina. El tema es que tienes que estar encima, no parecerlo sino que serlo y me parece que eso fue desprolijo, da la impresión que no tiene todo el interés“, comentó el Pato.

Ricardo Gareca sigue recibiendo críticas.

“Hay cuestiones que tienes que hacerla aún en los momentos de éxito y con mayor razón cuando los resultados no se te dan. Como no está el liderazgo que uno espera en la ANFP él puede hacer y deshacer en sus tiempos, en los plazos. Me parece que en esta quedó completamente al debe Ricardo Gareca”, remató.

Ricardo Gareca, si se acuerda de que tiene trabajo, debe dar esta semana la nómina de la Roja para los partidos ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el viernes 15 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.