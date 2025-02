Uno de los futbolistas que más críticas recibió en la Selección Chilena que jugó el Sudamericano Sub 20 fue el delantero Damián Pizarro, quien no pudo romper su sequía goleadora. A pesar de ello, quien va contra la corriente es Patricio Yáñez.

Es que pese a llegar a la cita continental como el jugador con más pergaminos del plantel de Nicolás Córdova, el futbolista del Udinese italiano estuvo muy lejos de las expectativas, incluso durante gran parte del certamen fue enviado al banco de suplentes.

En esa línea, no fueron pocos los que se burlaron con sorna de Pizarro, recordándole el famoso apodo del “Haaland de Macul“, algo que para el Pato Yáñez se mantiene, aunque es consciente de que no mostró su mejor nivel con La Roja.

Pato Yáñez defiende a Damián Pizarro

Fue en conversación con Bolavip, donde el hoy comentarista de Radio Agricultura no pierde la fe. “Para mí sigue siendo el Haaland de Macul. Lamentablemente, en Europa no te van a dar más oportunidades y tú te las tienes que ganar y él en la Sub 20 no marcó diferencia“, manifestó.

Sobre las críticas que recibió Pizarro por su nivel en el Sudamericano, Pato Yáñez expresó que “uno puede tener una mirada decepcionante porque no marcó ninguna diferencia, pero uno como exfutbolista sabe que esto sigue“.

Los números del delantero en el Sudamericano Sub 20

Si bien Damián Pizarro vio acción en los nueve encuentros que jugó Chile en el torneo, fase de grupos y hexagonal final, no anotó goles ni realizó asistencias en los 577 minutos que estuvo en cancha, donde fue titular en seis juegos, en los que recibió una tarjeta amarilla.