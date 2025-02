La opaca participación de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 deja varias cosas por analizar. Una de ellas es lo ocurrido con Damián Pizarro, quien a pesar de ser la carta de gol, no pudo marcar en todo el torneo.

El atacante de Udinese llegaba como la gran figura para el certamen, pero su nivel estuvo muy lejos del esperado. Una situación que lo llevó a explotar en llanto en plena cancha y que luego de la derrota con Brasil le valió un preocupante aviso.

Nicolás Córdova conversó con los medios de comunicación y, si bien no dio nombres, lanzó una frase que apunta al delantero. “Hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo“, dijo. Y con ello, deja la duda de qué hacer con el jugador.

El camino que le queda a Damián Pizarro previo al Mundial Sub 20

La sequía goleadora de Damián Pizarro preocupa a la selección chilena para el Mundial Sub 20. El delantero es la principal carta en ataque, pero luego de lo ocurrido en el Sudamericano, perdió bonos y quedó con una tarea cuesta arriba.

Damián Pizarro no pudo contener la frustración y rompió en llanto, reflejando su mal Sudamericano Sub 20. Foto: TVN.

Ahora el ex Colo Colo tendrá que enfocarse en lo que le queda de temporada con Udinese. Ahí tendrá 13 partidos en un equipo que quiere meterse en copas internacionales y donde espera ganarse un lugar, aunque no será nada de fácil.

Y es que en el Zebrette hasta Alexis Sánchez está siendo banca con el dibujo táctico de Kosta Runjaic. De hecho, hay varios otros delanteros que están antes en la lista de prioridades, dejándole a Damián Pizarro una misión casi imposible de remontar.

Eso no es lo único. De esos 13 partidos que le quedan a Udinese, ninguno es por otro torneo que no sea la Serie A. Con Coppa Italia se le abriría un espacio, pero con sólo una competencia, las chances se reducen y mucho.

La temporada termina a finales de mayo, quedándole 4 meses para buscar un nuevo destino o pelear un lugar. Tiempo atrás ya se habló de un préstamo a la Serie B de Italia, aunque hay otros que lo piden de vuelta en Colo Colo.

El artillero tendrá que tomar una importante decisión con su futuro si es que quiere ser el 9 de nuestro país en la cita planetaria. Hasta ahora no hay otro centrodelantero como él, pero su rendimiento lo tiene más afuera que adentro.

Damián Pizarro tendrá que definir lo que pasará con su carrera luego del Sudamericano Sub 20. Chile lo necesita y tiene el respaldo de todos, pero si su nivel no mejora, Nicolás Córdova puede verse obligado a dejarlo afuera.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Udinese?

Entre el primer equipo y la Primavera de Udinese, Damián Pizarro ha logrado disputar un total de 5 partidos oficiales esta temporada. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 291 minutos dentro de la campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Por ahora, Damián Pizarro regresa a Italia para sumarse a Udinese y enfocarse en el próximo desafío. Este viernes 21 de febrero desde las 16:45 horas el Zebrette visita al Lecce.