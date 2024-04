La Roja no tendrá la preparación esperada y, por ahora, disputará apenas un partido antes de ir a pelear el torneo. Ricardo Gareca seguirá con poco ritmo de trabajo.

La selección chilena tuvo sus primeros partidos al mando de Ricardo Gareca y ahora pone la mira en el gran desafío que viene por delante. La Roja disputará la Copa América 2024 en Estados Unidos, aunque con un tremendo dolor de cabeza en la previa.

El Tigre llegó a la banca de nuestro país y le sacó un rendimiento inmediato al plantel, pero para el torneo estará con lo justo. Y es que según se conoció en las últimas horas, la ANFP perdió uno de los amistosos que anunció previo al certamen.

Tiempo atrás Pablo Milad aseguró que la Roja enfrentaría a Paraguay y Bolivia en choques de preparación para la Copa América. No obstante, uno de estos compromisos todavía no está asegurado y todo indica que no se realizará, lo que complica la planificación del DT.

A Chile se le cae un amistoso antes de la Copa América

Chile comenzó la era de Ricardo Gareca ilusionada luego de vencer a Albania por 3 a 0 y caer con Francia 3 a 2 en España. El Tigre cambió lo que se venía haciendo en su debut y ahora pone la mira en el primer torneo que disputará en la banca de nuestro país.

La Copa América asoma como el escenario ideal para que el técnico pueda plasmar su idea de trabajo con varias semanas junto al plantel. Sin embargo, en la cancha será poco lo que pueda ver ya que la ANFP todavía no cierra uno de los amistosos.

Pablo Milad había anunciado duelos con Paraguay y Bolivia antes del torneo, pero según reveló el periodista Marco Escobar en DSports, esto no ocurrirá. “Va a haber un solo partido. Se anunció Paraguay y Bolivia, pero el último no está cerrado y lo más probable es que sea un solo partido”, lanzó.

“Hay un tema con jugar en Estados Unidos porque la reglamentación es muy clara. Tiene que ser cierta distancia de la primerea sede y los costos son muy altos, algo que Bolivia no está en condiciones de absorber. Después del partido con Paraguay es complicado que esté el Nacional porque ya para esa fecha habrá Copa Chile”, añadió.

La única solución posible al tema es que nuestro país salga de Santiago, ya que en suelo norteamericano el panorama se complica. “¿Dónde va a jugar? Tendría que ser en regiones, pero en Estados Unidos es muy difícil”, sentenció.

Con esto, Ricardo Gareca tendrá apenas un partido y sus días de trabajo con el plantel para prepara la Copa América. El Tigre ha remarcado que viene por la lucha al Mundial 2026 y no por este torneo, pero después de lo visto en sus primeros partidos al mando de Chile, los hinchas ya se ilusionaron.

¿Cuándo juega Chile con Paraguay?

La selección chilena animará un nuevo amistoso ante Paraguay antes de su debut en la Copa América. El duelo está programado para el próximo 11 de junio a las 20:00 horas en el regreso de la Roja al Estadio Nacional.

¿Cuándo comienza la Copa América 2024?

La Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos comenzará el día 20 de junio. Chile hará su debut el 21 a las 20:00 horas cuando enfrente a Perú por la fase de grupos del certamen.

