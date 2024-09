El periodista deportivo había señalado que no le gustaba que Alejandra Díaz, mujer del Huaso, estuviera en "esos sitios", con poca ropa.

"No soy misógino": Cristián Caamaño se defiende tras feo comentario sobre la pareja de Mauricio Isla

Causaron revuelo. Las palabras de Cristián Caamaño sacudieron el mundo deportivo e, incluso, lo traspasaron. El periodista se refirió en malos términos a la actual pareja de Mauricio Isla, Alejandra Díaz.

Sus declaraciones fueron definidas como “misóginas”, pues el periodista aseguró que no le parecía que el capitán de la Selección (por Isla) tuviera una mujer que se ganaba la vida “en sitios como esos”.

Ante sus declaraciones al voleo, incluso la propia Alejandra Díaz salió a defenderse. “Este sujeto está opinando en base a especulaciones, no con una información real. Segundo, me parece una vergüenza en esta época, que a este periodista se le dé el espacio para emitir opiniones tan machistas, misóginas y retrógradas de una mujer”, explicó la modelo.

Como no cayeron nada de bien sus dichos, Cristián Caamaño tuvo que salir a retractarse y pedir disculpas. Lo hizo en el mismo programa en el que las emitió, Deportes en Agricultura.

Disculpas

“Quiero pedir disculpas por lo ocurrido ayer en este espacio. Desgraciadamente cometí un error, desafortunadamente mis palabras tuvieron mucho revuelo y generaron un impacto muy negativo hacia mí y a algunas personas que pudieron sentirse menospreciadas”, comenzó el periodista.

“Desde lo más profundo de mi ser, pido disculpas. No fue mi intención hacerlos sentir mal ni perjudicar alguna imagen. También a la gente de la radio que se vio envuelta, sobre todo a la gente de este equipo con el que estamos acostumbrados a hablar de fútbol y, a raíz de un comentario que se salió un poquito de la cancha, se han visto mancillados en su situación laboral”, prosiguó.

Obviamente, también se refirió a los directamente involucrados. “Disculpas a quienes corresponden, a Alejandra Díaz, Mauricio Isla y a todos los que se sintieron menospreciados por mis palabras”, comentó.

“Estoy lejos de ser un hombre misógino como se me acusa en redes sociales o que pretende menoscabar la imagen de una mujer. Al contrario y por eso me manifiesto lo más arrepentido posible del hecho de ayer. No volverá a ocurrir, tengo una trayectoria ajena a polémicas con mujeres. Lejos estoy de involucrarme en esto y gracias a la radio por permitirme este espacio. Llevaba 24 horas en un huracán muy intenso”, cerró.