Luego de la medalla de plata que obtuvo la Selección Chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, reaparecieron las críticas hacia la labor del técnico Eduardo Berizzo, tras perder la Final ante Brasil.

En ese sentido, no son pocas las informaciones que afirman sobre la opción de despedir al actual entrenador si es que no se obtienen, al menos, cuatro puntos en los partidos ante Paraguay y Ecuador, en la próxima fecha FIFA, y en esa línea, nombres que aparecen para sustituirlo.

El principal es el de Gustavo Quinteros, actualmente en Colo Colo, el cual según el periodista Danilo Díaz, de Radio ADN, es la opción preferida de los representantes que manejan clubes en el fútbol chileno; sin embargo, en la misma emisora, su colega Rodrigo Hernández, sorprendió a todos lanzando una bomba.

“Ese nombre está en casa, es una observación del directorio”, indica El que más sabe, que ante la insistencia de su compañero por cierta “operación” para llevar al DT albo a La Roja, fue enfático en señalar “¡Cuidado con Nicolás Córdova!”, lo que generó la sorpresa de Los Tenores.

¿Por qué surge esta opción en la Selección?

El asunto es muy sencillo. Córdova es actualmente el jefe técnico de las selecciones menores masculinas en la ANFP, donde tiene a su cargo “supervisar el trabajo” de la Sub 15, Sub 17 y Sub 23, además de dirigir al combinado Sub 20, con quien trabajó la pasada semana.

En ese sentido, Hernández agrega que el ex técnico de Palestino y Santiago Wanderers aparece como la alternativa “más cercana y económica” para un eventual reemplazo de Berizzo, dada cuenta la crisis financiera que vive el ente rector del fútbol chileno.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

En busca de volver a estar en puesto de avanzada en las Clasificatorias al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Paraguay, el próximo jueves 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental; para luego, el martes 21, visite a Ecuador, en Quito, desde las 20:30 horas.

