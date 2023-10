¿Y las regiones? La centralista primera nómina de Nicolás Córdova en La Roja Sub 20

La Selección Chilena Sub 20 no compite ni entrena desde enero del 2023, cuando quedaron eliminados en el torneo Sudamericano de la categoría. La eliminación también sentenció el despido de Patricio Ormazábal, su otrora DT, y no volvió a rearmarse en todo el año.

Nicolás Córdova fue el elegido para encabezar un nuevo proceso, como entrenador de la Sub 20 y también como jefe técnico de las selecciones menores. El otrora DT de la Sub 23 de Qatar comenzará sus trabajos con la categoría en los próximos días.

Nico viajó a España y se capacitó en el Villarreal y el FC Barcelona, donde incluso pudo ver los trabajos de Xavi Hernández en el primer equipo. En sus palabras, estas experiencias internacionales “han sido muy provechosas y enriquecedoras de cara al desafío y trabajo que estamos llevando adelante”.

Este lunes 30 de octubre comenzó un nuevo microciclo de la Sub 20 nacional, el primero desde que se rearmó la categoría. La Roja de Córdova llamó a 27 jugadores de varios clubes nacionales, pero la gran sorpresa es la poca presencia de regiones en la convocatoria.

La nómina en detalle

Universidad de Chile es el club que más aporta a la nómina con seis jugadores, donde destaca el defensor Yahir Salazar y el volante Flavio Moya. Le sigue Universidad Católica, quienes tienen cinco nombres, figurando los delanteros Francisco Rossel y Diego Corral.

En tercer lugar aparece Palestino, con cuatro convocados a La Roja Sub 20, cuya gran figura es el defensor Iván Román. Unión Española, O’Higgins, Colo Colo y Huachipato empatan en el cuarto puesto con dos nominados cada uno; finalmente, Santiago Morning, Everton, Magallanes y Deportes Temuco tienen uno c/u.

En total son seis los futbolistas que militan en clubes de región. Solo tres de ellos son del sur, contando a los dos de la tienda acerera (Lucas Velásquez y Benjamín Ampuero) y uno del Pije (Bastián Escobar). Ninguno viene del norte.

La Selección Chilena Sub 20 comenzó los trabajos este lunes 30 de octubre y terminarán el miércoles 1 de noviembre. Serán cuatro sesiones de entrenamiento, ya que el martes 31 tendrán doble jornada.

¿Cuál es la nómina de La Roja Sub 20?

Arqueros: Fernando Soto (Unión Española), Martín Contreras (Universidad Católica), Ignacio Sáez (Universidad de Chile), Francisco Valdés (Universidad Católica).

Defensas: Iván Román (Palestino), Ignacio Pérez (Universidad Católica), Yahir Salazar (Universidad de Chile), Nicolás Suárez (Colo Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins), Ian Garguez (Palestino), Lucas Velásquez (Huachipato).

Volantes: Fernando Sanguinetti (Universidad de Chile), Gabriel Pinto (O’Higgins), Flavio Moya (Universidad de Chile), Rodrigo Vásquez (Unión Española); Martín Araya (Palestino), Agustín Arce (Universidad de Chile).

Delanteros: Francisco Rossel (Universidad Católica), Benjamín Ampuero (Huachipato), Leandro Hernández (Colo Colo), Joaquín Barrientos (Santiago Morning), Bastián Escobar (Deportes Temuco), Ignacio Vásquez (Universidad de Chile); Diego Corral (Universidad Católica), Emiliano Ramos (Everton), Alonso Barría (Magallanes), Benjamín Araneda (Palestino).

¿Qué viene para La Roja Sub 20?

Luego del primer microciclo de entrenamientos bajo las órdenes de Nicolás Córdova, que conforman una nueva Selección Chilena Sub 20, la idea es participar en un cuadrangular internacional en Paraguay en diciembre del 2023.

