Una bomba resultó ser la nómina definitiva de la selección chilena para el torneo Preolímpico, el que se disputará en Venezuela en el mes de enero y que entrega dos cupos a los Juegos Olímpicos.

Esto, luego de que el técnico Nicolás Córdova marginó a dos de los que parecían fijos y titulares, por los minutos que han sumado en el Campeonato Nacional: Tomás Ahumada y Marcelo Morales.

Con respecto al jugador de Universidad de Chile, con información que detalló Redgol en su momento, se supo que fue por un tema físico, donde no cumplió con una pauta estipulada por el cuerpo técnico que encabeza Córdova.

Es más, se le dieron días para poder corregir esta situación, a él y otros compañeros, donde el lateral de los azules no superó la prueba, de manera que no pudo reducir el índice de grasa corporal.

Córdova explica la situación

En conversación con “Los Tenores” de radio ADN, el entrenador de la Roja entregó los argumentos para marginar a varios jugadores de la nómina final, que no tenían las condiciones mínimas para representar al país.

“Se han dicho bastantes cosas del tema, como el peso, pliegues y otros, donde no quiero hablar de un jugador o de otro. Tenemos deberes y, para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Entonces el deber como selección es llevar a los jugadores que están en las mejores condiciones y dar un salto de calidad”, comenzó explicando.

“La realidad es que haciendo lo mismo que hacemos ahora y dando concesiones al talento seguiremos octavos en Sudamérica. Ya somos octavos en la selección mayor y octavos en juveniles, al final cada detalle cuenta. Si queremos profesionalizar, lamentablemente tengo que tomar decisiones drásticas, que no tienen que ver con el jugador como talento, tienen que ver con las acciones de los jugadores que no le permiten llegar a un Preolímpico con las condiciones”, destacó.

Los exámenes

Nicolás Córdova entrega cifras alarmantes en la formación de jugadores, luego de los exámenes realizados al plantel de la Roja, donde los resultados llamaron drásticamente la atención.

“Lo más alarmante es que el 20 diciembre, cuando hicimos las mediciones, el 35% de los jugadores estaban fuera de los rangos mínimos para poder competir. En ese sentido, empecé un proceso junto a la federación, porque no es mi proyecto es federativo, donde tenemos parámetros estandarizados mínimos para competir”, explicó.

“En Preolímpico se compite cada tres días, con condiciones climáticas que son jodidas. En Venezuela el 21 de enero hará mucho calor y si no estás hidratado… Doy un ejemplo, el 50% de los jugadores llegó deshidratado el primer día de entrenamientos, es algo que debemos cambiar junto con los clubes. Se dio un tiempo de 15 días para poder competir y no se cumplieron. Lamentablemente están afuera. Es lo que hay que cambiar en el fútbol chileno, tener jugadores realmente para participar en todos los partidos y no estar eligiendo porque pueden o no pueden jugar por un tema físico”, detalló.

En esa misma situación hace un drástico informe final de lo que pasa en las juveniles del país, donde será su misión y de todo el cuerpo técnico cambiar la mentalidad.

“Perdemos porque no nos preparamos para competir, no poque somos malos. Esto fue conversado el 21 de diciembre y lo bueno que los demás se pusieron en condiciones y lamentablemente les tocó a ellos. Esto es fútbol profesional”, cerró.

¿Cuándo juega la Roja de Nicolás Córdova en el Preolímpico de Venezuela?

Entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2024 la selección chilena Sub 23 jugará en Venezuela el Preolímpico, torneo que entrega boletos para ver acción en los Juegos Olímpicos de París que se realizarán el año que viene.

