Este domingo 24 de noviembre recién pasado, mientras las familias de Chile preparaban su celebración de Navidad, la Roja publicó un comunicado en el que hacían oficial la desconvocatoria de Luis Rojas.

Y es que el cuerpo técnico de la selección chilena Sub 23, cuyo líder es Nicolás Córdova, decidió borrar a la joya formada en Universidad de Chile y que hoy juega en el Crotone de Italia de la lista de nominados para el Preolímpico Sub 23 que se jugará en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2024.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Luis Rojas Zamora ha sido desconvocado de la Selección Chilena Sub 23 que se preparara para el Torneo Conmebol Preolímpico Venezuela 2024”, detallaron.

Hasta ahí todo dentro de lo normal, ya que esto puede pasar por múltiples factores. Sin embargo, ahora revelaron que todo fue por culpa de una indisciplina.

Según reporta La Tercera, la verdad detrás de todo esto no es por lesión ni tampoco por temas personales, sino que por no presentarse a entrenar este fin de semana en Juan Pinto Durán.

Las prácticas de la Roja Sub 23 comenzaron la semana pasada, y cada futbolista tuvo una evaluación personalizada para poder hacerles planes individuales y nivelar con aquellos que han jugado menos.

Bajo ese contexto, Córdova y Rojas acordaron que se tenía que poner a punto con trabajos extra, por lo que le diseñaron un trabajo especial para cumplir el sábado 24 y domingo 25 de diciembre. Pero dejó pagando a Ricardo Madariaga, preparador físico del combinado nacional juvenil.

Excusas

El informe apunta que Rojas no llegó a entrenar el sábado y recién el sábado por la tarde apareció para excusarse. “Problemas estomacales que le impidieron sumarse a la práctica personalizada”, detallan.

Además, desde Juan Pinto Durán dicen que “no contestó en toda la mañana. Recién en la tarde dijo que estaba enfermo”.

De esta manera, el poco compromiso de Luis Rojas dejó muy molesto a Nico Córdova, quien pidió borrarlo de la lista inmediatamente sin un nuevo derecho a réplica. Es más, hasta pidió que le avisaran al Crotone, club dueño de su pase, de todo lo sucedido.

Así, fue el padre de Luis Rojas, llamado con el mismo nombre, quien salió en defensa de su hijo. “Es efectivo que Luis se sintió mal y no avisó. Él pidió un trabajo extra y no cumplió con la gente de la Selección”, dijo a La Tercera.

“Yo siempre le he dicho que tiene que ser responsabile, no faltarle el respeto a nadie. Se habían programado entrenamientos y no fue. Eso no no corresponde. La falta de Luis fue no avisar, eso es efectivo. Pero también es cierto que estaba con vómitos y diarrea”, concluyó.

¿Cuándo juega la Roja el Preolímpico?

Entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2024 se jugará el Preolímpico de Venezuela, donde la selección chilena buscará conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos de París que se realizarán este año que se avecina.

