Nicolás Peric volvió a referirse al posible homenaje a Ángel Di María en el partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026. Hace unas semanas, el exportero se ofreció hasta quebrar al campeón del mundo si es que la Albiceleste lleva a cabo sus planes en septiembre.

La propuesta del comentarista deportivo generó enojo al otro lado de la cordillera, pero su negativa no ha cambiado. Ahora, en Radio La Metro, Peric disparó y les dijo a los argentinos que “se les olvida que el 2015 y 2016 lo trataban de cagón, que no jugaba las finales… Pero a mí no se me olvida”.

“En ese momento lo encontraba injusto, porque era de los pocos que cuando la pelota quemaba, la quería tener. Es difícil eso. Eso lo vemos los futbolistas. Se les olvida. A mí no se me olvida porque fui futbolista y entiendo perfectamente lo que pasó”, comentó también.

De todas formas, aclaró que el posible homenaje no le molesta porque sea Di María. “Se lo merece, pero no en el minuto 11. Queda mal Scaloni y la selección (…) Argentina representa a todas las selecciones del mundo, es la campeona, la mejor. Entonces…”, dijo.

“¿Cuánto le costó a Scaloni? Como para tirar todo por la borda y decir, ‘ya, que juegue 11 minutos’. No creo que Argentina, en su calidad de campeón mundial y bicampeón de América, esté para eso. Si juega 79 minutos, bienvenido sea. Es otra cosa”, razonó Nico Peric.

Nico Peric sigue en contra del homenaje a Di María ante Chile

“Argentina no está para eso. Si fuera un amistoso, te creo; esos partidos están para eso. Eso está perfecto. Pero en un partido de Eliminatorias, con la calidad de partido que representa para Chile, el parámetro que es para cualquier selección jugar contra el campeón del mundo…”, agregó Nico Peric.

“Que te digan: ‘Hacemos un cambio a los 11 minutos, da lo mismo’. No, porque al frente hay colegas que te admiran, que quieren ser como tú. Entonces, no desaproveches la oportunidad de ser más grande”, concluyó.

