Moisés Caicedo fue una de las figuras de Ecuador en el exiguo triunfo ante la Roja por la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El todoterreno centrocampista del Chelsea de Inglaterra se hizo notar mucho en el estadio Rodrigo Paz Delgado y ayudó a su equipo a imponerse.

“Estoy muy contento y satisfecho con el trabajo del equipo. Ellos me ayudan mucho a ser quién soy”, manifestó el “23” de La Tri, quien llegó a los Blues desde el Brighton & Hove Albion a cambio de 116 millones de euros. El jugador surgido de las inferiores de Independiente del Valle de todos modos valoró al rival de turno.

Lo hizo en la entrevista flash que le concedió a Claudio Bustios, periodista de Chilevisión. “Chile tiene jugadores muy talentosos y un muy buen equipo. Por momentos sufrimos, pero bueno, hay partidos que se ganan así”, aseguró Moi Caicedo.

Minutos más tarde, también se detuvo en la zona mixta del recinto. Ahí aprovechó de darle un gran respaldo al cuestionado DT español Félix Sánchez. “Nos estamos adaptando a su modelo de juego. Poco a poco, mientras vayamos trabajando con él, iremos corriegiendo estos detalles. Falta tiempo, a veces se necesita eso para entender al entrenador. Sabemos que viene con una idea muy clara”, dijo el futbolista que el 2 de noviembre cumplió 22 años.

Ángel Mena se suma a Moisés Caicedo con los elogios para la Roja

Así como Moisés Caicedo le dedicó elogiosas palabras a la Roja, también lo hizo el autor del único gol del partido: Ángel Mena. El experimentado jugador del León de México que se reencontró con Víctor Dávila. Y tuvo una amena conversación con el zurdo del CSKA Moscú, su ex compañero en México.

“Pese a no venir en un buen momento, Chile tiene jugadores de mucha calidad. Más allá de todas las críticas, se hizo un partido muy bueno. Generamos muchas ocasiones, pero hay veces en que uno está fino y otras que no. Me quedo con el sacrificio que hicimos y con lo que nos aportó el cuerpo técnico”, afirmó Mena, para sumarse al respaldo que Hernán Galindez le ofreció al staff de Félix Sánchez Bas.

El director técnico de Qatar en el Mundial 2022 sacó pecho por el inicio de su ciclo al mando de Ecuador. “Viendo la campaña que hemos tenido sólo me queda felicitar a mis jugadores. Sacamos 11 de 18 puntos, eso es un gran arranque. Estamos en posiciones muy positivas para conseguir el objetivo”, aseveró Sánchez Bas.

¿Cuántos partidos tiene Moisés Caicedo en la selección de Ecuador?

Moisés Caicedo registra 38 partidos por la selección adulta de Ecuador: marcó tres goles, regaló siete asistencias y recibió nueve tarjetas amarillas.

¿Cuántos juegos suma Moi Caicedo en el Chelsea de Inglaterra?

Moisés Caicedo ha disputado 13 partidos en su primera temporada en el Chelsea de Inglaterra: 10 fueron por la Premier League y tres por la Copa de la Liga. No tienes goles ni asistencias y fue amonestado en tres ocasiones.

