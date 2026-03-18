Gustavo Álvarez se dio a conocer en el fútbol chileno gracias al título que consiguió con Huachipato, donde encontró a Felipe Loyola como un bastión indiscutido. Pero no lo recibió con ese mismo estatus. En una entrevista con La Fábrica del Podcast, el DT de 53 años recordó su etapa en los acereros.

“Había visto mucho a Huachipato para dar una respuesta. Si eran coherentes los objetivos con el plantel y las posibilidades de reforzar. Uno como entrenador piensa que puede mejorar. Pero no pensaba que íbamos a salir campeones, íbamos partido a partido”, revivió Álvarez.

Añadió que “después te ves arriba y hay que aferrarse con uñas y dientes. No largarlo. En ese plantel tenía a Felipe Loyola. Un crack. Me llega de un equipo de Segunda que había descendido a Tercera”. Se refería al fichaje del mediocampista formado en Colo Colo desde Fernández Vial al Campeón del Sur.

Felipe Loyola y Brayan Palmezano fueron campeones con Álvarez en Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

“En ese momento dices ¿está para jugar en primera? ¿cuántos partidos tiene en primera? Ninguno. Siempre en el ascenso. Entonces está en la propuesta del trabajo para hacerte evolucionar y la convicción del jugador de querer evolucionar. Y mostrarle que podía hacer algo distinto a lo que venía haciendo”, dijo el ex entrenador de Atlético Grau y Sport Boys.

Tuvo más en este repaso. “Con los jugadores uso una frase: ‘yo no te llevaré al máximo porque eso ya lo hiciste, hay que ser más ambicioso, yo voy a llevarte a superar tus límites. A hacer algo que no hiciste nunca’. El jugador se prepara a partir de estar convencido. Cree con los resultados y la coherencia”, sostuvo Gustavo Álvarez.

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Gustavo Álvarez revela contacto habitual con Felipe Loyola: “Me regaló su camiseta”

Gustavo Álvarez vio el progreso de Felipe Loyola, quien pasó de jugar en Fernández Vial en La Liga 2D a ser un titular indiscutido en la selección chilena en poco tiempo. Por si eso no fuera suficiente, milita en la Serie A del fútbol de Italia, aunque en un equipo que coquetea peligrosamente con el descenso directo.

“Si decíamos que Felipe Loyola estaba listo, que no había jugado nunca en primera, y termina saliendo campeón con Huachipato. Transferido a Independiente y al Pisa. Lo relaciono con lo que dije de no sentenciar. Yo creo en el jugador para llevarlo a ese límite posible desde los pies sobre la tierra”, dijo Álvarez.

Felipe Loyola en acción por Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

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También manifestó que “después creo mucho en el funcionamiento colectivo, un equipo potencia las virtudes y disimula las falencias. Eso tiene que ser un aspecto a corregir permanentemente mientras lo disimulamos”. Una declaración de principios para todos sus equipos.

Felipe Loyola festeja un gol que anotó por Huachipato, donde celebró cinco conquistas. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y recapituló aquella serie ante Independiente de Avellaneda que la Universidad de Chile ganó por una decisión administrativa de la Conmebol tras esa noche de barbarie vivida en el estadio Libertadores de América. “Me regaló la camiseta inclusive. Yo no soy de pedir camisetas, pero fue un buen gesto que tuvo”, dijo sobre el Pipe.

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Felipe Loyola enfrenta a Assadi en esa llave en que la U eliminó al Rojo. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Seguimos hablando, me alegro mucho por su presente. No me sorprende y digo que este no es su techo”, aseveró Álvarez sobre Loyola, quien tiene 25 años y recién comenzó su aventura en Europa. Este 22 de marzo, el Pisa visitará al Como por la 30° jornada liguera en Italia.

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Así va el Pisa en la tabla de la Serie A de Italia 25-26

El Pisa marcha en el penúltimo lugar de la tabla en la Serie A 2025-2026. Quedan nueve partidos para terminar el certamen.

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