Uno de los debates que más se repiten en la selección chilena tiene relación con la dupla conformada por Marcelo Salas e Ivan Zamorano. Los históricos delanteros de la Roja fueron determinantes en el equipo de Nelson Acosta que clasificó al Mundial de Francia 1998.

Sin embargo, con los años se busca descifrar cuál de los dos goleadores fue el más importante en la Roja. Si hasta Ricardo Gareca se atrevió a enfrentar el tema y a su paladar “Bam Bam” fue el más importante por su consagración en el Real Madrid.

Por lo mismo, sorprendió la respuesta de Juan Carreño sobre cuál fue más importante. Candonga fiel a su estilo se inclinó por el “Matador” por su habilidad dentro de la cancha.

“Por todo, por la sencillez de Marcelo, por la capacidad para finiquitar dentro de la cancha. Pero los dos eran unos monstruos, no quiero hablar mal de Zamorano (…) Ahora la frialdad que tenía Marcelo en el área era única, después de Caszely nunca más la vi”, recalcó en el programa Fútbol y Parrillas.

La diferencia de Marcelo Salas

Pero Candonga profundizó en sus palabras y entregó un particular detalle que marcó la carrera de Marcelo Salas y lo ubica por sobre Zamorano.

“Como persona, me parece mejor Marcelo Salas, lejos. Lo viví como experiencia personal. Si me preguntas a la rápida, digo Marcelo Salas de una. Como tipo me parece diez veces mejor”, sentenció.