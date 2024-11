Gabriel Arias se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Racig Club. Fue triunfo por 3-1 de La Academia contra Cruzeiro, en la final disputada en Asunción, Paraguay. El meta argentino-chileno fue titular y capitán de su equipo, como en gran parte de la campaña en el equipo dirigido por Gustavo Costas.

El título continental de Arias llega justo en momentos en que el arquero dejó de participar en la selección chilena. Ricardo Gareca lo tenía considerado como el titular de La Roja sin Bravo, pero el meta de Racing habría solicitado no venir más por temas personales.

En el programa ESPN F90 Chile, Marcelo Barticciotto comentó el paso al costado en La Roja del nuevo arquero campeón de Copa Sudamericana.

“Yo siento que él habrá puesto las cosas en la balanza y no lo estoy justificando, es lo que me parece a mí, no sé si es verdad lo que se dice o se comenta, que supuestamente habló con Gareca y le dijo que no quería venir” dijo el ex puntero.

Es ídolo en Racing y acá no lo quieren

Barti agrega que “siento que él allá está muy bien, es ídolo de Racing, y acá para lo han matado. La gente no lo quiere y en la selección no ha andado como en Racing”.

Arias cuando aceptaba venir a La Roja: Barti se refiere al nuevo campeón de Copa Sudamericana.

“Habrá dicho: para que voy a andar sufriendo en la selección chilena, mi entorno sufre también y prefiero quedarme en mi equipo donde me cobijan”, complementó el otra crack de Colo Colo.

Marcelo Barticciotto sentencia que “no es lo ideal, tendría que haber dado la vuelta de tuerca a la situación, pero hay que ver la próxima convocatoria. ¿No tiene obligación de venir a la selección? No, pero se ve mal cuando renuncia”.

Y parecieran pocos, pero Gabriel Arias ha disputado 19 partidos desde su debut con chileno en 2018, con 22 goles recibidos. Diez de esos encuentros fueron por los puntos en el marco de Copa América 2019, eliminatorias a Qatar 2022, Copa América 2024 y eliminatorias al Mundial 2026.