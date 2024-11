El ex Colo Colo abordó la salida del portero de Racing Club de la Roja y puso en duda un regreso en el corto plazo.

Gabriel Arias se transformó en figura y estandarte de Racing Club. El portero argentino nacionalizado chileno fue clave en el triunfo por 3-1 ante Cruzeiro y que permitió la consagración de la Copa Sudamericana.

Arias, como capitán de la Academia, acabó con una racha de 36 años sin saber de títulos internacionales. Por lo mismo el golero lo celebró con todo. “Tuvimos una campaña impresionante. La gente hizo locuras para estar acá. Me pone muy feliz estar viviendo esto con nuestra gente y nuestras familias”, comentó agradecido el portero.

Sin embargo, su consagración no estuvo ajena a polémicas. Así al menos lo deslizó Marcelo Barticciotto quien recalcó que no ha recibido el respaldo suficiente en la Roja y que eso ha mermado su rendimiento. Por lo mismo, hoy no figura entre la lista de convocados.

“Es un ídolo en Racing Club. Arias es muy querido y muy respetado. Tiene un gran rendimiento”, lanzó de entrada el ex Colo Colo y reconocido hincha de la Academia.

Gabriel Arias podría dejar Racing a final de año

El tema es que para el campeón de la Copa Libertadores el buen momento de Arias tampoco sería suficiente para un retorno a la selección y que esto sería por su propia decisión. “Yo creo que se replanteo el tema de estar en la selección. acá en Chile ha sido muy criticado por lo que hizo en la Copa America. Quizás dijo ‘estoy pasando un buen momento en Argentina, para ir a Chile a que me critiquen hasta sin jugar’. Ahora habrá que ver si reaparece en la nómina de Gareca”, sentenció en Radio Cooperativa.

¿Cuánto vale Gabriel Arias?

El portero de 37 años tiene contrato con Racing Club hasta finales del 2025. Gabriel Arias, según Transfermarkt tiene un precio de 800 mil euros. Cabe consignar que en este mercado de pases ya sonó en Colo Colo como posible reemplazo de Brayan Cortés.

Además el mismo portero confesó que hablo con Gustavo Costa para irse por la puerta grande de Racing. Lo que podría ser tras ganar la Copa Sudamericana y en diciembre este 2024, cuando termine su vínculo con la Academia.