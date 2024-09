Ricardo Gareca golpeó la mesa en la nómina de Chile y, entre las varias sorpresas, hay una que ha generado toda una polémica. El Tigre volvió a convocar a Eduardo Vargas, pero dejó afuera a Ben Brereton luego de su desprecio en el partido con Bolivia.

En el último duelo en las Eliminatorias Sudamericanas y a pesar de ser el mejor en la cancha, lo sacó en media hora por el papelón que estaba sufriendo. Esto parece haber quebrado por completo las relaciones, al punto de que el DT debió dar explicaciones pero con las que se contradice solo.

“Me gusta, sino no hubiese sido convocado. Es percepción de ustedes. Contra eso no puedo hacer nada. Lo convoqué en los 8 partidos. Pero debe rendir en 30 o 40 minutos, otros juegan de entrada. Dentro de esa opción, la selección no tiene a nadie que me vaya a hacer algo diferente en el campo”, lanzó.

Los números de Eduardo Vargas y Ben Brereton en 2024

Pero más allá de las declaraciones, lo cierto es que Ricardo Gareca se pisó la cola solo con Ben Brereton Díaz. La excusa del DT sobre el rendimiento en los pocos minutos deja en evidencia que hay algo más con el atacante, especialmente considerando lo que ha hecho con Eduardo Vargas.

Ricardo Gareca sacó a Ben Brereton de Chile a pesar de que se contradice con sus dichos con el caso de Eduardo Vargas. Foto: Photosport.

El Tigre se justificó en números, pero son esos mismos los que lo contradicen. A nivel de clubes en 2024, Turboman ha disputado 28 partidos oficiales en total, con cinco goles y una asistencia en 882 minutos. En el caso de chileno-inglés entre Sheffield United y Southampton acumula 22 partidos, con 6 goles, 1 asistencia y 1.564 minutos.

En estos datos sin duda que Eduardo Vargas saca una ventaja importante, pero es con Chile que la excusa por Ben Brereton queda sin peso. En el proceso de Ricardo Gareca, ambos jugadores han alcanzo los 8 encuentros oficiales. No obstante, el rendir en el tiempo en cancha deja más en deuda al hombre del Atlético Mineiro.

En la misma cantidad de partidos, Turboman llega a 3 goles y 0 asistencias en 578 minutos. Por su parte, Big Ben no tiene goles y suma 1 asistencia en 145 minutos. Es decir, el ex Universidad de Chile anota un gol cada 294 minutos, el doble de los que ha tenido en 8 encuentros el artillero del Southampton.

Como si eso fuera poco, desde el partido con Bolivia, el chileno-inglés ha jugado tres partidos con 122 minutos y un gol (en tanda de penales). Panorama totalmente distinto del regalón del DT, quien suma hasta este domingo apenas 9 minutos.

Si Ricardo Gareca quería justificar la marginación de Ben Brereton en números, se terminó contradiciendo solo. Eduardo Vargas volverá a ser el único 9 de Chile y se perfila como titular en partidos claves, donde no sirve otra cosa que no sea ganar.

¿Cuándo juega Chile?

Sin Ben Brereton pero con Eduardo Vargas, Chile intentará sumar tres puntos de oro en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 10 de octubre desde las 20:00 horas la Roja recibirá a Brasil.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

