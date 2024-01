Ricardo Gareca está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección chilena. Un nombre muy importante por todo lo que consiguió en Perú, donde estuvo dirigiendo por siete años al combinado nacional de ese país.

Uno de los jugadores más importantes que el director técnico tuvo en su plantel fue Edison Flores. El popular Orejas fue dirigido primero por el Tigre en Universitario, club en el que está de vuelta tras su paso por Dinamarca, México y Estados Unidos.

En el programa Desmarcados sostuvo que las órdenes que le entregaba Gareca fueron fundamentales para su juego, pues le hizo entender de mejor manera algunos aspectos tácticos.

“El que me enseñó a aparecer en el área y el que me hizo sacar esa intuición de ir aunque no te caiga el balón fue Ricardo Gareca”, sostuvo Flores sobre el consejo que le entregó el estratega argentino.

El hincha peruano y su decepción con Gareca

También señaló que entiende que vaya a fichar por Chile tras dirigir a Perú. “Dentro de los futbolistas, sabemos que puede suceder esa parte, se le toma como algo normal”, comentó.

Entiende eso sí que “más lo va a sufrir el hincha si es que se da esa parte, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Dentro del campo tratamos de ganarle al rival”.

Además Flores manifestó que se acercará a saludar a Gareca si es que está jugando por Perú, entendiendo el gran respeto que hay por un entrenador que consiguió llevar a los incaicos a un Mundial tras 36 años.

¿Cuándo debuta Gareca en Chile?

La selección chilena tiene prácticamente sellado un partido contra Francia, en Marsella en la fecha FIFA de marzo. En esa ventana también se jugaría contra Algeria, en Italia.

Luego vendrán los desafíos oficiales para el Tigre: enfrentar la Copa América de Estados Unidos en junio y julio, para enfocarse luego en las eliminatorias que se jugarán en septiembre, octubre y noviembre.