La filosofía del Tigre Gareca adelanta una Roja pragmática: "El fútbol es efectividad, no todos somos Guardiola"

Ricardo Gareca está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol. En la Federación de Fútbol de Chile son cautos con el asunto, pero ya se pueden sacar conclusiones de lo que el Tigre empleará en la Roja para Copa América y las eliminatorias.

Esto porque hace algún tiempo fue muy claro en la filosofía que pretende incorporar en sus equipos, en el que salir jugando a toda costa con un fútbol lírico no está entre sus prioridades, entendiendo que el resultado es lo más relevante.

De hecho puso de ejemplo lo que pasó en Qatar 2022. “No vi nada nuevo en el Mundial. Al contrario. Vi una reivindicación del fútbol sudamericano”, comenzó señalando en el programa Todo Pasa.

En ese aspecto indicó que “por años, si un equipo salía jugando de atrás, le quitaban la pelota y era gol, el periodismo era obsecuente. Decía ‘qué bien, intenta salir jugando, eso es bueno’. Fuera gol o fuera palo. Pero Argentina y Francia mostraron una óptica de selecciones prácticas: se arriesga donde se debe arriesgar y el grado de conciencia y responsabilidad es en la medida que se puede”.

Luego Gareca comentó que “es aconsejable salir jugando, pero si te presionan Vinicius, Neymar y Rafinha, es suicidarte. Por ahí a lo mejor Otamendi y Piqué, o alguno de esa cualidad, tiene la claridad. Pero no todos la tienen. Te haces un nudo lo más probable y te complicas”.

El ejemplo de Guardiola y Argentina campeón del mundo

Gareca luego analizó que en sus equipos no puede pretender que los jugadores imiten lo que hace el Manchester City de Pep Guardiola.

“Guardiola me encanta. Pero hace lo que le conviene a él. Si no tenemos las herramientas de Guardiola, confundimos la metodología. El fútbol es efectividad, llevar a cabo algo que nos dé utilidad. Dañar al rival siendo inteligentes. Hasta eso se perdió”, fue enfático. En ese aspecto, sostiene que “por ejemplo a Guardiola no le gusta la posesión mal empleada, hay que hacer daño”.

El Tigre sostiene que “todos queríamos ser Barcelona y lo admiramos, nos alineamos a eso. Pero una cosa es aplaudir algo que nos gusta y otra las herramientas que tenemos para ejecutar eso”.

Sobre la selección trasandina campeona del mundo manifestó que “por eso Argentina reivindicó un equipo serio, que no arriesgaba donde no debía y arriesgaba donde sí se debía, empleando la habilidad de sus jugadores”.