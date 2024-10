Ricardo Gareca enfrenta con la selección chilena una fecha clave en las Eliminatorias. El Tigre esta obligado a sumar ante Brasil y Colombia para mantener el sueño para clasificar al próximo mundial.

Pero la previa del encuentro ante la verdeamarela ha estado marcada por las declaraciones del estratega trasandino. Ya su carácter es otro y sus dichos distan mucho del optimismo que mostró en su debut. Incluso ha protagonizado varios cruces con la prensa nacional.

“Ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y lo respeto, pero no son profesionales como yo, y no lo tomen como un acto de soberbia”, aseguró en la última conferencia antes del partido de este jueves.

¿Ricardo Gareca con un pie afuera de la Roja?

Lo que llamó la atención especialmente en Argentina, donde nunca habían visto este tipo de reacciones del estratega. Por lo mismo deslizaron una importante teoría sobre el futuro del estratega al mando de la selección chilena.

“Si Gareca llegó a esto es porque ya está. Viene de perder con Bolivia y nadie pierde con Bolivia de local. Está muy jugado”, declaró Agustín Fantasía al repasar los dichos de Gareca en TyC Sports.

“En toda su carrera no se pelea con nadie. Él habla así porque le faltan el respeto. Yo voy más allá porque si llegó a esto, es porque ya superó su limite”, agregó el comunicador dejando entrever que Gareca podría dar un paso al costado.

Incluso compararon el proceso con lo que el “Loco” Bielsa en Uruguay tras las críticas de Luis Suárez. “Bielsa tiene en contra a la prensa pero impone un sistema de juego. Gareca no ha podido aplicar su estilo, viene de perder con Bolivia y tiene a la prensa en contra”, sentenciaron.