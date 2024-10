El periodista respondió a las frases del DT contra el medio, diciendo que ellos no pueden opinar al no ser técnicos.

Bomba de Solabarrieta: "Los jugadores me dijeron adentro que Gareca no les llega, esto es terminal"

Es un hecho que el momento de Ricardo Gareca en la Selección Chilena no es bueno y ante Brasil se juega quizás la última carta para remontar en las Eliminatorias. Y uno que respondió con fuerza fue el periodista Fernando Solabarrieta.

Es que Ricardo Gareca incendió el medio deportivo apuntando contra los periodistas “no son técnicos, yo soy técnico, no saben, nunca van a poder saber. No son profesionales, hay que ser DT para hablar con propiedad”.

“Uno tiene que tomar deciones, ustedes no las pueden tomar porque no han estudiado esto”, sentenció el entrenador, provocando la molestia de los periodistas, liderados por Fernando Solabarrieta.

“Lo de Gareca es terminal” en el camarín de la Roja

Durante el programa Marca Personal de La FM Metro, Fernando Solabarrieta respondió en duros términos a Ricardo Gareca y soltó una bomba sobre su incierta situación al interior de la selección chilena.

“Hasta Lasarte sacó a varios jugadores más, hay una falta de carácter, no digas nada entonces, si quieres mostrar disgusto, hazlo con propiedad. A mi los jugadores me dijeron adentro que no les llega, esto es terminal, está perdido“, sentenció el periodista.

Siguiendo con su análisis de las declaraciones y el proceso del Tigre al mando de la Roja, Solabarrieta lo comparó con el actual DT de Uruguay y dijo que “a Bielsa menos le hubiese ocurrido esto”.

“Bielsa fue a Uruguay porque tenía estudado al equipo, sabía del recambio importante y en Chile hizo lo mismo. Había que sacarle punta a eso, Bielsa tuvo la capacidad. No hay un jugador que sea producto de Gareca“, cerró.