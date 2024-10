"No se tiene que juzgar por los resultados": Barticciotto defiende con todo al proceso de Gareca

Chile vive la previa al duelo ante Brasil por Eliminatorias con constante debate sobre el trabajo de Ricardo Gareca. Uno que salió a respaldar con todo su ciclo, fue Marcelo Barticciotto.

El Tigre llegó a La Roja precedido de un gran proceso en Perú, que llevó a los del Rímac a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que los tuvo a nada de clasificar a Qatar 2022. Si bien en Chile comenzó bien en los amistosos, en Copa América y Eliminatorias los resultados no han acompañado.

Barticciotto pidió no juzgar por los resultados al ciclo de Ricardo Gareca

Chile tiene un duelo clave ante Brasil. El pésimo rendimiento de La Roja en el actual proceso a la Copa del Mundo obliga a sumar con urgencia. Pese a que no lleva ni un año de trabajo, Ricardo Gareca ya enfrenta muchos cuestionamientos. Sobre todo tras la histórica derrota ante Bolivia como local.

En el panel de ESPN F90 debatieron sobre la previa del choque ante la Canarinha, donde Marcelo Pablo Barticciotto defendió el trabajo de su compatriota. “Hay procesos que no se tienen que juzgar por los resultados y este es el caso. Hace 7 años que no venimos sacando resultados”, aseguró el histórico de Colo Colo.

Esta situación generó un fuerte debate en el panel. “Tú no lo puedes juzgar por los resultados cuando tu haces una apuesta por ejemplo, por un técnico joven, que se va a apostar por jugadores jóvenes, una renovación, etc. Se trae un técnico de primer línea sudamericana“, respondió Francisco Sagredo a la afirmación de Barti.

Otro que no estuvo de acuerdo fue Jorge Valdivia. “Se trae a Gareca para sacar resultados inmediatos”, agregó el Mago. “El problema no son los técnicos. Acá cuántos técnicos han pasado. Ese no es el principal problema”, indicó Diego Rivarola.

Chile enfrenta a Brasil este jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja necesita ganar ya que se encuentra en el 9° lugar con solo 5 puntos, fuera de zona de clasificación a la Copa del Mundo.