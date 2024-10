Arturo Vidal dejó la grande este martes luego de lanzar incendiarias declaraciones contra Ricardo Gareca. Al King no le gustó nada quedarse afuera de la nómina de Chile para los partidos ante Brasil y Colombia, por lo que disparó con todo al proceso del Tigre.

Sus palabras, como era de esperar, han generado un enorme debate durante esta jornada en el país. Y es que mientras algunos defienden la postura del bicampeón de América, otros como Marcelo Barticciotto han decidido pararle los carros.

El ídolo de Colo Colo no aguantó los dichos del volante y le tiró la oreja por lo que, para él, es más que una provocación a Ricardo Gareca. De hecho, para Barti el King no entiende que con esto sólo complica más las cosas y genera un ambiente violento para la Roja.

La parada de carros de Marcelo Barticciotto a Arturo Vidal

Marcelo Barticciotto ha sido uno de los que se opuso con fuerza a las provocaciones de Arturo Vidal a Ricardo Gareca. El ídolo de Colo Colo sacó la voz tras los dichos del King este viernes y le pegó de vuelta con todo por no darse cuenta de lo que está generando.

La crítica de Arturo Vidal a Ricardo Gareca y Chile no le gustó nada a Marcelo Barticciotto. Foto: Photosport.

En Radio Cooperativa, el 7 del pueblo se refirió a las palabras del volante, al que entiende pero no apoya. “Él tiene todo el derecho de decir lo que se le plazca, es un país donde hay libertad y en definitiva uno no juzga por qué habla, uno juzga quizás. Yo lo tengo que decir, lo admiro muchísimo a Arturo, lo quiero muchísimo, sé que es un tipo noble, un tipo bueno y todo, pero a mí no me gusta ese tipo de declaraciones“.

De hecho, Marcelo Barticciotto remarcó que esto no es algo personal con Vidal. “No solo de Arturo, de ninguno. Yo escucho a cierta parte del periodismo que abala esto, que le pone picante, que es bueno, que enerva a la gente”.

Para explicarse, puso como ejemplo lo que el propio King hizo en la llave con River Plate. “Cuando dice que poco menos el partido con River de visitante fue así porque había hablado. El ambiente habría sido igual, de la misma forma, o no sé, pero no pasa por ahí por las declaraciones que hace”.

Pero Marcelo Barticciotto fue más allá y aseguró que Arturo Vidal no se da cuenta de que enciende la mecha en los hinchas. “Yo cuando jugaba, no estaba de acuerdo en ese tipo de declaraciones y encontraba que había gente que sí les gustaba. Y después le pedimos a la gente que no sea violenta, porque estas cosas cuando habla del rival y habla mal del compañero y todo, generan violencia“.

“El hincha no entiende, hay hinchas que no tienen la capacidad que esto está fuera de la cancha y cuando está adentro quiere ganar de buena forma, no de mala forma”, sentenció.

Lo cierto es que Arturo Vidal parece estar poco interesado en lo que puedan decir sobre sus palabras. El King, fiel a su estilo, encendió con todo la previa de los partidos de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, donde la mira debe estar puesta en ganar como sea.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal por Chile?

A la espera de un nuevo llamado, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 142 partidos oficiales con Chile. En ellos ha marcado 34 goles en los 11.686 minutos que ha estado dentro del campo de juego. Ganó dos Copa América (2015 y 2016).

¿Cuándo juega Chile?

Chile buscará, sin Arturo Vidal, volver al triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a Brasil el próximo jueves 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.