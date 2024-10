Siguen las críticas del medio periodístico hacia Ricardo Gareca, luego que el DT cuestionara a los comunicadores por no ser técnicos a la hora de opinar de la Roja. Y uno que disparó tal como lo hacía en la cancha fue Luka Tudor.

El ex artillero de la UC y que también jugó por la selección chilena juvenil analizó la situación del Tigre en el combinado nacional, y durante el programa Marca Personal de La FM Metro respondió en duros términos.

“Es una declaración patética, no tiene ningún sentido, siento que un ex jugador tienen una universidad en el fútbol importante”, defendió el comentarista radial, en lo que fue el inicio de sus incendiarias frases contra el entrenador.

¿Gareca el Teniente Bello?

A la hora de analizar el momento de Ricardo Gareca y seguir con las críticas a su trabajo en la Roja, Luka Tudor no se guardó nada y siguió defendiendo al medio periodístico tras los dichos del DT.

“Él no puede decir que la gente no puede saber muchas cosas que pasan en el fútbol por no ser entrenadores, se contradice completamente, es tal la descoordinacion mental que está teniendo, está más perdido que el Teniente Bello”, dijo Tudor.

Esa alusión es en base al conocido dicho chileno sobre Alejandro Bello, un aviador que se perdió en 1914 durante una prueba aérea y nunca más se supo de él. Por ello, para Luka Tudor la situación de Gareca es comparable con el Tigre Gareca.

El famoso Teniente Bello.

¿Y por qué disparó contra los periodistas? Para el ex UC, lo del DT de la selección “lo hace a propósito, se me ocurre que busca que lo sigan matando para que se produzca su salida”

“Gareca no estudió bien a lo que venía, no vio al lío que se iba a meter y ahora lo unico que quiere es irse“, cerró.