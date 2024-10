Guillermo Maripán fue el portador de la jineta en la fecha FIFA doble que dejó a la Roja como colista de las Eliminatorias 2026 y tras la caída frente a Colombia, el Memo criticó con firmeza al fútbol chileno. También con un dejo de desesperación por el momento que vive el Equipo de Todos.

El defensor central del Torino estuvo lejos de mostrar solidez en los duelos ante Brasil y los cafetaleros. Sobre todo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde la dupla que formó Maripán con Benjamín Kuscevic sufrió por montones el partido.

Memo sostiene que la posición de Chile en el camino al Mundial 2026 es reflejo de algo mucho más profundo. “Esto no sólo es un problema de selección. También como país. Hace mucho tiempo dejamos de competir a nivel internacional con nuestros equipos. También de exportar jugadores a Europa”, manifestó Maripán.

“Y ante selecciones que hacen un buen trabajo, eso nos pasa la cuenta. Lo vengo pensando hace mucho tiempo”, agregó el espigado marcador surgido en las inferiores de Universidad Católica. Hoy en día, Maripán juega en su tercer club de Europa. Antes del cuadro turinés defendió al AS Mónaco en Francia y al Alavés de España.

Guillermo Maripán fustiga al fútbol chileno por la crisis de la Roja

Guillermo Maripán pasó de la UC al Deportivo Alavés y piensa que el fútbol chileno y su nivel redunda en el presente de la Roja. “No sé cuántos jugadores han salido a Europa en los últimos años, creo que he sido uno de los últimos en 2017. Me he podido mantener durante mucho tiempo”, apuntó el Memo.

Pero fueron varios los que salieron después de eso: Tomás Alarcón, quien pasó de O’Higgins al Cádiz de España. Victor Méndez desde la Unión Española al CSKA Moscú de Rusia, aunque hoy en día milita en el Krylya Sovetov. Diego Valencia a la Salernitana de Italia. Luis Rojas al Crotone de ese mismo país.

También Jordhy Thompson emigró a la Premier League de Rusia, aunque pasó al Orenburg. O Darío Osorio, quien salió de Universidad de Chile para fichar en el Midtjylland de Dinamarca en un millonario monto. Antes del oriundo de Hijuelas llegó al Viejo Continente Marcelino Núñez, quien desde la UC saltó al Norwich City de Inglaterra.

Y después de Osorio se sumó a la legión chilena en Europa Damián Pizarro, quien todavía no puede debutar con el Udinese en la Serie A italiana. Todos ellos fueron transferidos porque también hubo un par que llegó al balompié de aquel continente como agentes libres. Uno fue Gabriel Suazo, quien pasó de Colo Colo al Toulouse de Francia.

Otro, Ignacio Saavedra, quien hoy en día es el capitán del PFC Sochi en la segunda división de Rusia. “La verdad que da un poco de tristeza. En Chile hay mucho talento, hay jugadores jóvenes que pueden ayudarnos un montón. Pero algo pasa estructuralmente porque no damos ese paso hacia adelante”, aseguró Maripán.

“Hay otras selecciones con menos jugadores sacan futbolistas a Europa en todos los mercados y compiten en las mejores ligas”, sentenció el defensor, quien ha dejado muchas dudas en su inicio en el Torino. De hecho, antes de sumarse a la selección chilena para esta fecha FIFA sufrió una expulsión ante el Inter de Milán por una falta groserísima.

Así va Chile en la tabla de posiciones en las Eliminatorias 2026

Chile es colista en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: suma apenas cinco puntos en 10 partidos disputados. Faltan ocho juegos para terminar el camino a la Copa del Mundo.