Guillermo Maripán fue nuevamente titular en la Roja por decisión de Ricardo Gareca, quien decidió alinearlo junto a Benjamín Kuscevic en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. El resultado fue muy negativo: un 4-0 incontestable a favor de Colombia.

Por supuesto que eso fue un golpe durísimo en la interna del vestuario. Así lo describió Jorge Valdivia. El Mago vio in situ cómo quedó de ánimo el plantel tras la caída en la 10° fecha de las Eliminatorias 2026. Uno de los más acongojados fue Maripán, quien fue el capitán del equipo en esta fecha FIFA doble.

“Nos vamos tristes, decepcionados”, introdujo Maripán, quien esta temporada dejó el AS Mónaco de Francia y reforzó al Torino de Italia. En su calidad de referente del equipo, el espigado zaguero central de 30 años salió al paso de todos los temas que más resuenan en la interna del plantel.

Uno de esos fue la continuidad del Tigre Gareca en la dirección técnica. Algo que ya quedó en duda según las palabras del entrenador. También por los dichos de Pablo Milad, presidente de la ANFP y de la FFCh. “Sabemos cómo es el fútbol”, expresó el marcador surgido en las inferiores de Universidad Católica.

Maripán en acción ante Colombia. (Vizzor image/Photosport).

“Nos enfocamos en nuestro trabajo. La gente que tenga que decidir decidirá”, dijo Maripán. Un respaldo que no pareció tan contundente. Pero que después sí lo fue. “Siempre vamos a respaldar al entrenador que esté. Como dije, los que tengan que tomar la decisión lo harán. Pero nosotros estamos a muerte con Ricardo”, aseguró el ex jugador del Alavés de España.

Maripán levanta la voz en la Roja: respalda a Gareca y se desentiende de Palacios

Maripán recibió un rol de referente de la Roja por parte de Ricardo Gareca. El respaldo del director técnico fue retribuido de igual forma por el Memo. Pero no fue el único tema que abordó el ex cruzado. “Somos los primeros en generar la autocrítica. Sabemos que tenemos que seguir trabajando”, expresó.

“Fuimos superados futbolísticamente y en actitud. Esa es la realidad. Mientras haya posibilidades vamos a seguir peleando”, manifestó Maripán, que todavía cree en un boleto a la Copa del Mundo. Aunque sólo se aferra al aspecto matemático. Peor sería no tener siquiera eso como posible bastión, qué duda cabe.

También se refirió a la gran polémica interna que se provocó por la deserción de Carlos Palacios. La Joya aludió razones personales para quedar liberado de la convocatoria. “Lo tomamos como lo que fue: solicitó salir por problemas personales. Fue aceptada su solicitud”, apuntó el Memo.

Maripán y James Rodríguez, los capitanes de la jornada (Vizzor image/Photosport).

“Eso ya no es problema de nosotros. Personalmente no me molestó. Si lo solicitó, tendrá sus razones. Ya está, no tenemos que darle más vueltas” , sentencio Maripán en torno al volante ofensivo de 24 años que milita en el Cacique, quien finalmente no podrá jugar el duelo pendiente contra Unión La Calera.