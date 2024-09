El entrenador de arqueros y formador de Claudio Bravo en Colo Colo, Julio Rodríguez, se mostró muy sorprendido y extrañado por los goleros convocados por Ricardo Gareca a la selección chilena. La Roja vuelve a la cancha en dos semanas.

Gareca nominó a Brayan Cortés, quien seguramente será el titular contra Brasil y Bolivia. Pero junto al meta de Colo Colo están Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Norwich City). Para Julio Rodríguez debió estar el 1 de Universidad de Chile, Gabriel Castellón.

“Me extraña que no esté Castellón. Me parece bien extraño porque ha demostrado hace tiempo que está en buen nivel, juega en un equipo grande y les está yendo bien”, dijo tajante Rodríguez en conversación con Paulo Flores y RedGol.

Agregó que “y el también chico de Católica. (Thomas) Gillier es de las promesas más importantes que tenemos. Normalmente deberían ser llamados al menos como tercer arquero”.

Arias ausente y Cortés titular

Respecto a la ausencia de Gabriel Arias, el profe de Bravo explica que “lo de Arias yo creo que es para desligarle responsabilidades, no cargarlo más de lo que se hizo la fecha pasada, donde no tuvo una actuación destacada”.

Castellón no fue considerado por Gareca y Julio Rodríguez no está de acuerdo.

Sobre la misma añadió que “lógico que Brayan de todas manera debe ser el titular. Lo ha demostrado en Copa Libertadores y en el torneo local todos lo conocemos, sabemos lo que puede jugar”.

Julio Rodríguez sentencia que “a los otros (Vigouroux y Reyes) no los conocemos mucho, no me atrevería a dar opiniones. Pero es extraño que Gareca no nominara a Gillier y especialmente a Castellón”.

¿Cuándo juega la selección chilena y quiénes son sus próximos rivales?

La selección chilena recibe a Brasil el próximo jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional (por la novena fecha de eliminatorias). Días después visitará a Colombia el martes 15, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, desde las 17:30 horas, por la décima fecha.