Lucas Assadi pasa por su mejor momento en U. de Chile y es una de las cartas del recambio de La Roja. En este escenario, decidió elegir a su jugador favorito, el cual integraba la Generación Dorada.

El “10” del Romántico Viajero siempre fue visto como una de las grandes promesas de su club, pero no terminaba de acomodarse en el primer equipo. Sin embargo, durante este 2025 ha explotado todo su talento, siendo uno de los responsables de que el Bulla esté en la semifinal de la Copa Sudamericana.

El favorito de Lucas Assadi

Lucas Assadi es apuntado como uno de los encargados de liderar el recambio de la selección chilena, ya que a La Roja le ha costado demasiado encontrar una nueva camada de jugadores que sitúen nuevamente al equipo nacional entre los mejores países del mundo.

El jugador de Universidad de Chile vive un presente feliz y en este contexto, se animó a hablar de sus jugadores favoritos de cada país. En conversación con @adictosporelfutbollll, Assadi eligió a los mejores de Inglaterra, Brasil, Francia, Portugal, España, Alemania, Argentina y Chile.

ver también Lucas Assadi deja en claro su idea en U de Chile tras el llamado de Boca Juniors

El “10” no tuvo problemas para seleccionar a Cole Palmer, Neymar, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Florian Wirtz y Lionel Messi. ¿Y de Chile? Lucas no tuvo problemas para quedarse con Alexis Sánchez y de esta manera también, seleccionarlo como el mejor de la Generación Dorada.

La dinámica incluía duelos entre los jugadores, donde Assadi tuvo que ir eliminando hasta llegar a una final entre Neymar y Alexis Sánchez. El creador de Universidad de Chile se quedó con el tocopillano como su jugador favorito.

Publicidad

Publicidad

Sánchez ha tenido una exitosa carrera, donde pasó por Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla. Lucas Assadi ha logrado compartir en la selección con su jugador favorito. Qué afortunado.