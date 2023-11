La selección chilena recibe a Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Roja llega al duelo con la obligación de corregir la derrota contra Venezuela, pero Eduardo Berizzo llega renovado tras conseguir la plata de Santiago 2023 con la sub 23.

Para el duelo, el Toto prepara un mediocampo con Alexis Sánchez como sorpresa, dejando el centro del ataque para el novel Damián Pizarro. En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello analizó la aparición del joven delantero de Colo Colo en el probable once titular de Chile.

“Yo tengo mi posición, un 9 de área grandote que arrastre marcas no tenemos. Pizarro ha tenido un año muy discontinuo con partidos donde no toca la pelota, sin gol. Le cuesta. Yo creo que Berizzo quiere que le arrastre los centrales rivales para que por ahí pueda entrar harta gente al área, por las bandas e interiores. Generar en esa refriega espacios para que defina él o los compañeros”, dijo JCG.

El rostro de la 92.1 FM agrega que “Paraguay es para mí, después de Bolivia, el más débil de Sudamericana en este momento, más con las dos ausencias que tiene, que son demasiado importantes. Éste es el partido donde te puedes arriesgar con una formación más ofensiva, y contra Bolivia. Pero contra Argentina, Colombia o Ecuador, sería mucho más contenido”.

Pato Yáñez y Paraguay

Por su parte, también en Agricultura, Patricio Yáñez advierte que La Roja debe sumar al menos cuatro puntos, como mínimo, para que la continuidad del entrenador de La Roja tome oxígeno.

“Los tres puntos ante Paraguay son obligatorios y hay que tratar de dar un sorpresón en Ecuador. Apuesto a cuatro puntos pensando que lo de Ecuador es complicadísimo, es un deseo”, dijo el ex atacante.

Sin embargo, sentencia advirtiendo que “si no tenemos un gran funcionamiento no le ganamos a Paraguay, lo digo de verdad. Su nuevo técnico tiene un par de toques más, Paraguay no va a ser un equipo directo. Si nosotros no tenemos funcionamiento lo tenemos muy complicado, Paraguay se va a defender y agrupar a mucha gente”.

¿Cómo le irá a Chile frente a Paraguay? ¿Cómo le irá a Chile frente a Paraguay? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La selección chilena recibe a Paraguay este jueves 16 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la quinta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuál es la probable formación de Chile contra Paraguay?

De no mediar contratiempo o cambios de último minuto, La Roja jugará ante Paraguay con Brayan Cortés en el arco; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar y Alexis Sánchez en la zona de volantes; Víctor Dávila, Damián Pizarro y Ben Brereton en ataque.