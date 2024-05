Fue el 22 de junio de 2017 cuando la selección chilena enfrentó a la selección de Alemania, por la fase de grupos de la Copa Confederaciones en Rusia, con un marcador final de 1-1.

Un torneo donde chilenos y alemanes después se volvieron a encontrar en la gran final de la competencia, con triunfo de los europeos con un recordado error de Marcelo Díaz que marcó el torneo.

Pero hubo una anécdota que también fue interesante para los hinchas nacionales, cuando se vio un cambio de camisetas en camarines de parte de Johnny Herrera con Marc-André Ter Stegen.

El portero que era compañero de Claudio Bravo en Barcelona, tuvo un breve intercambio de palabras con el meta de Universidad de Chile, que terminó con el cambio de camisetas.

Bravo y el alemán sonríen tras el encuentro con Johnny Herrera.

Johnny y el cambio con Ter Stegen

Fue en la zona de camarines donde llegó Claudio Bravo conversando con Ter Stegen, cuando Johnny Herrera, quien fue titular en ese partido, los esperaba para conversar.

“Tengo un amigo que es alemán, que vive en Santiago”, comentó Herrera, lo que sorprendió al portero quien de inmediato, entre risas, contestó: “¿Un amigo que es alemán? Nadie tiene un amigo que es alemán”.

Vino el momento del abrazo, el cambio de camiseta y cada uno se fue a su sector, donde fue la última vez que Herrera vio la polera del meta alemán: “No sé, se me olvidó, te lo juro por mi madre que está en los cielos“.

“Se me quedó en el camarín, pregúntenle a Carlitos Mardones, el utillero, se me olvidó, se me quedó allá, no la pedí nunca, se me pasó. Típico mío”, confesó Herrera en el programa “Mediapunta”.

