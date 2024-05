Universidad de Chile por fin se olvidó de las malas campañas y está al tope de la clasificación del Campeonato Nacional, es más, tras 11 fechas no ha sumado ninguna derrota.

Los azules se ilusionan con volver a ganar un título del torneo local, y tienen una clara ventaja, porque están cuatro puntos sobre sus más cercanos perseguidores: Palestino y Deportes Iquique.

Uno de los jugadores que habla fuerte en el camarín de la U es Matías Zaldivia, sin embargo el ex capitán de Universidad de Chile Johnny Herrera expresó que le falta para ser referente.

Olarra más que Zaldivia

El ex meta de los universitarios indicó que el ex jugador de Colo Colo no es referente de los estudiantiles, y expresó que no está al nivel de Rafael Olarra en ese ámbito.

Al preguntarle por quién elige entre ambos como referente dijo en TNT Sports que “Flaquito Olarra… compañero, varias veces campeón con la U, seleccionado muchas veces, son momentos del club también, tiene una muy linda familia, así que elijo al Flaquito Olarra por paliza”.

Hormazábal posa junto a Rafael Olarra en la presentación de refuerzos de la U.

“A Zaldivia le falta salir campeón para ser referente, a veces es extraño que ustedes a todos le digan que es referente, compadre, ni siquiera fuiste campeón una vez en ese equipo. Es un jugador con jerarquía, con años de bagaje, con muchos partidos, si lo acompañan los resultados obviamente que la gente se va a acordar de él. Para que sea referente le falta mucho”, cerró de forma tajante Johnny Herrera.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.