Johnny Herrera no quedó para nada conforme con la marginación de Jordhy Thompson de la selección chilena Sub 23 de cara a Santiago 2023, y no se guardó nada al momento de reclamar.

El polémico delantero de 19 años de Colo Colo no fue considerado por Eduardo Berizzo para defender a la Roja en los Juegos Panamericanos, y el ídolo de Universidad de Chile golpeó la mesa e incluso le exige explicaciones al DT.

Johnny Herrera defiende a Jordhy Thompson

Fiel a su estilo, Herrera sacó la voz en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Este cabro es el más desequilibrante del fútbol chileno, siendo objetivo y sincero”, dispara de entrada.

“Entras a hilar muy fino sobre otros temas. Es tema complejo, si consideras falta como la que él tuvo, hay que considerar muchas otras también“, lanzó el Samurái Azul.

Tras eso, añade una opinión aún más polémica. “El espectro es demasiado amplio al hablar de moral y buenas costumbres“, apuntó.

“Sería bueno preguntarle a profesor Berizzo por parte de un periodista cuáles son las razones de por qué no llama al mejor jugador que tiene nuestro fútbol“, disparó.

“Porque concordamos que es el jugador más desequilibrante en el mano a mano, por lo que ha mostrado en Colo Colo, el más trascendental del equipo. Cuando no estuvo se notó”, concluyó.

¿Cuándo juega la Roja en Santiago 2023?

La Selección Chilena Sub 23 masculina debutará en los Juegos Panamericanos el lunes 23 de octubre contra México. Después le toca chocar con Uruguay el 26 y cierra ante República Dominicana el 29.