Johnny Herrera no recibió de buena manera las polémicas declaraciones de Carlos Palacios. Tras el clásico con triunfo ante Universidad Católica, el futbolista de Colo Colo manifestó su molestia por el cruce de calendario entre los partidos de la selección chilena y los duelos pendientes del Cacique.

Muchos consideran que La Joya puso en duda su presencia en La Roja y Herrera explotó, más aún considerando que las declaraciones de Esteban Pavez sobre el mismo tema fueron diametralmente diferentes.

“Está clara la diferencia cuando habla un tipo que ha ganado algo y otro que no ha ganado nada. Él no dimensiona. ¿Quiso quedar bien con su club? Vende humo a como dé lugar. O sea, yo quiero ir a la guerra a defender a mi país, pero me quedo aquí no más”, dijo muy enojado el ex 25 de Universidad de Chile.

Agregó: “un piñiñento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, que jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo”.

Herrera pone de ejemplo de Pavez y Vidal

“Imagínate (que Arturo Vidal quería estar), estaba reclamando que no lo llaman a la selección. ¿Palacios no quiere estar en la selección? Bien, pero que lo diga ahora. Cada vez que lo llamaban a la selección le pasaba algo. ¿Qué se cagaba cuando lo llamaban? Siempre pasaba algo. Una vez no sé si bajó… Aparte, ¿sabes cómo se dimensiona su declaración? Poco menos que soy demasiado bueno para estar en esta selección”, complementó el otrora 23 de Chile.

Herrera estalla tras las declaraciones de Palacios terminado el clásico de Colo Colo y la Católica.

Herrera le pide a Palacios “que se ponga los pantalones y lo diga. Pero vender humo… Que lo diga si no quiere ir, que no ande con ambigüedades porque deja mal a Ricardo Gareca. El tipo (Pavez) es para sacarse el sombrero, ahora con esto tiene que jugar y mandar el mensaje… en rigor es como vas a la guerra a representar a tu país, si te llaman tienes que estar. Por último, insisto, que lo diga un huevón que haya ganado todo, pero no le puede decir que no a la selección cualquier piñiñento”.

“Que alguien diga: fui a Mundiales, a Copa América, gané esto y esto otro. Tengo 35 años y ya estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia y a mis hijos… lo entiendo, pero no cualquier pelagatos le puede decir que no a la selección. Ese es el punto. O lo puede decir, pero que lo diga. ¿La selección está penúltima? Hay que estar igual”, expone.

Por último, y para que no le sacaran en cara antiguas declaraciones, Johnny Herrera sentencia que “yo siempre fui más hincha de la U que de la selección, pero cada vez que me llamaron siempre quise estar y fui feliz. Incluso a pesar de que ni me tocaba jugar. Compadre, en mi mejor momento cuando todo el mundo quería que yo estuviera en la selección no estuve, y yo quería estar. Y cuando me llamaron fui”.