Colo Colo derrotó a Universidad Católica en el clásico pendiente por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 y sigue a tiro de cañón con la posibilidad de alcanzar a Universidad de Chile y la primera opción al título.

Sin embargo, tras el partido contra Audax Italiano de este fin de semana, el Cacique deberá enfrentar sus otros duelos pendientes ante Huachipato y La Calera en fecha FIFA. Los nominados a la selección chilena, Brayan Cortés, Esteban Pavez, Carlos Palacios y Lucas Cepeda no podrán estar con el Cacique.

Tras el clásico, Carlos Palacios estalló y muy enojado lanzó dardos y pegó duros palos a la ANFP, exigiendo que nunca más se repita una situación similar.

“Es importante la selección, todos sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos importantes en Colo Colo, que nos pueden definir y hasta arruinar un año”, dijo La Joya a TNT Sports.

Lo perjudican: la ira de Palacios con la ANFP

Agrega que “esto no debería volver a pasar en el fútbol chileno porque al final la presión se la traspasan a los jugadores y los demás se limpian las manos”.

Muy enojado, complementó que “no me parece que se jueguen dos partidos tan importantes, tanto por los de la selección como los de Colo Colo, que nos pueden sacar campeones. Todos queremos ser campeones y te quitan un poco de felicidad. Te privan de disfrutar el momento”.

Palacios furioso por perderse los partidos de Colo Colo, pero su enojo no es con la selección.

Palacios complementó que “no debería volver a pasar y las personas que están a cargo tienen que hacerse responsables. No me parece que nos programen en fecha FIFA. Todo jugador quiere salir campeón con su equipo y yo siempre dije que quería salir campeón con Colo Colo, más ahora”.

“Me ponen en una situación que no corresponde porque quiero ir a jugar con la selección, pero también quiero jugar con Colo Colo. No me parece que se programe para esa fecha. Se han hecho las cosas mal, queda demostrado con la Supercopa, que quedan 12 minutos y lo suspenden por una tontera. La primera copa del año se va a termina a fin de año. Eso no se puede volver a repetir. Que se hagan responsables y que no vuelva a pasar, porque todo esto le pone la presión al jugador”, sentenció furioso el delantero del Cacique.