La lucha por el Campeonato Nacional está que arde, y el equipo que tiene la primera opción de ganar el torneo es Colo Colo, porque si gana todos los partidos que le quedan será el monarca.

Los albos están a cuatro puntos de Universidad de Chile en la tabla de posiciones, con dos partidos pendientes ante Huachipato y Unión La Calera, y si los gana, supera a los azules en la tabla de posiciones.

El Cacique venció en un apretado clásico por 1-0 a Universidad Católica este jueves, con gol de Javier Correa, duelo que analizó en profundidad Carlos Palacios, quien aprovechó de mandarle un mensaje a la U.

Carlos Palacios le mete miedo a la U

La Joya, sobre el duelo con la UC dijo que “sabíamos que sería un partido duro, difícil, un clásico diferente. Detalles, como decías. Nos llevamos el partido por un detalle. Contento por el grupo, sabemos lo importante que este triunfo. Queda disfrutar y pensar en el domingo”.

Colo Colo festejó ante la UC. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, habló de su rendimiento: “a veces me desespero, me nublo y bajo a buscar la pelota atrás. Son las libertades que me dan mis compañeros, queda demostrado que me dan la confianza. Me pasan la pelota. Me siento cómodo en el partido, sé que las tengo debo ser desequilibrante. No me queda más que responder en la cancha a mis compañeros y el cuerpo técnico”.

Tras ello, Carlos Palacios habló de la fuerte pelea por el título entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde la ventaja en la tabla por ahora es de los laicos, aunque el Cacique los puede superar si gana sus partidos pendientes.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra pega más allá de lo que pase al otro lado. Dependemos de nosotros. Quedó demostrado que hicimos un partidazo”, remató.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional?

Colo Colo sigue en la lucha por el Campeonato Nacional y ahora jugará ante Audax Italiano, este domingo 6 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental.