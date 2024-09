Uno de los grandes ausentes en la nómina de Chile para esta fecha doble ante Argentina y Bolivia fue Damián Pizarro. El ex Colo Colo está recién integrándose al Udinese de Italia y por lo mismo Ricardo Gareca no quiso “apurarlo” con un llamado para estos partidos.

Sin embargo, hay vario que creen que es el gran recambio que tiene la Roja en delantera, sobre todo por la cifra millonaria por la que se fue del Monumental hace algunos meses y sus tremendas condiciones con la pelota en los pies.

En ese grupo de esperanzados está el argentino Joaquín Larrivey, quien en charla con TNT Sports aseguró que “obviamente la expectativa de todo el fútbol chileno está puesta en Damián Pizarro, que pueda tener una gran carrera”.

“La vara de los delanteros, sobre todo de la generación dorada, está muy alta, pero creo que es el futuro de Chile. Obviamente mejorando, escuchando, tomando experiencia. Creo que hay muchos jóvenes en Chile y mucho potencial”, agregó.

Sobre lo que será el duelo de esta tarde ante Bolivia, el argentino afirmó que “es un partido importantísimo, clave. Como todo el mundo creo que vi el partido de Argentina con Chile y me parece que las diferencias eran muy grandes. Entonces ahora que se amplió y van más equipos al mundial, creo que se juega la clasificación en esta clase de partidos”.

Para Joaquín Larrivey el joven Damián Pizarro es el futuro de Chile en delantera. | Foto: Photosport.

“Con Argentina compitió el primer tiempo, pero se veía que cualquier jugador de Argentina podía marcar la diferencia y terminó sucediendo en el segundo tiempo. Esta clase de partidos son fundamentales para las aspiraciones y creo que es donde se juega todo”, concluyó.

Formación de Chile vs Bolivia

Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Darío Osorio, Víctor Dávila y Carlos Palacios en el mediocampo; Ben Brereton y Eduardo Vargas en delantera.

¿A qué hora juega Chile ante Bolivia?

La Roja se verá las caras ante Bolivia hoy martes 10 de septiembre a partir las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

