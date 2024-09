Ex DT de Chile pide no presionar a Damián Pizarro en Udinese: "No nos volvamos locos"

Mientras la selección chilena intenta levantarse después del duro golpe recibido ante Argentina, una buena noticia llega desde Italia. Damián Pizarro, uno de los grandes proyectos jóvenes de nuestro fútbol, se estrenó a un gran nivel con la camiseta de Udinese.

En pleno parón por la fecha FIFA, el delantero sumó sus primeros minutos con el Bianconeri en un amistoso. Ingresando desde el banquillo y jugando con un doble 9 en ataque, mostró cosas que enamoraron a la prensa italiana e ilusionaron a los hinchas, aunque algunos llaman a la calma.

Y es que con lo visto hasta ahora, muchos piden que sea el ex Colo Colo quien use la 9 de la selección chilena. Eso sí, un ex DT de la Roja puso paños fríos y pidió no presionarlo con el recambio.

Peineta Garcés llama a la calma tras prometedor debut de Damián Pizarro

Damián Pizarro es, sin duda alguna, uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol chileno. Su gran irrupción en Colo Colo le permitió dar el salto a Italia, donde tuvo su estreno con el Udinese días atrás.

Damián Pizarro se estrenó en Udinese, dejó buenas sensaciones y algunos ya lo quieren ver en la Roja. Foto: Photosport.

La prensa italiana destacó al atacante y los hinchas no dudaron en meter presión para que sea llamado a la selección chilena. El pobre nivel de Eduardo Vargas y las casi nulas opciones en delantera le abren una opción, aunque por ahora hay algunos que prefieren aguantarlo.

En conversación con DSports, Jorge Garcés se refirió al estreno de Damián Pizarro en Italia y le puso el freno a la Damianeta. “No nos vayamos a volver locos con el chico Pizarro que está en Udinese, que acaba de jugar un partido, entró unos minutos y jugó bien”, lanzó.

A pesar de que le tiene una fe ciega para ser el 9 de la Roja, Peineta enfatizó en que hay que esperar a que brille en Italia. “Es un chico joven, de 19 años… si se consolida en Italia, va a ser el centrodelantero de nuestra selección”.

En esa misma línea, destacó que el artillero tiene todo para romperla tanto en la selección como en su club. “Esperamos todos, por su juventud, su potencia y por lo que puede crecer en Italia”, sentenció.

Damián Pizarro debutó a un gran nivel con la camiseta del Udinese y ahora cuenta las horas para tener sus primeros minutos oficiales. El delantero no quiere desaprovechar la oportunidad, por lo que lucha con todo para ser titular en un equipo que le tiene mucha fe.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro como profesional?

Desde su debut hasta ahora, Damián Pizarro ha logrado disputar un total de 58 partidos oficiales a nivel de clubes. En ellos ha marcado 12 goles y ha aportado con 8 asistencias en los 3.565 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Damián Pizarro buscará sumar sus primeros minutos oficiales en el Udinese en el regreso de la Serie A. El lunes 16 de septiembre desde las 13:30 horas el Bianconeri, aún sin Alexis Sánchez, visitará al Parma.

