Joao Grimaldo fue uno de los 29 jugadores de Perú que viajó a Santiago para enfrentar a la Roja. El extremo del Sporting Cristal debutó hace muy poco por la Bicolor y se hizo viral una foto de él perseguido por Neymar. El crack de Brasil intentó sin éxito quitarle la pelota al habilidoso y prometedor atacante peruano.

Tiene 20 años y dejó una buenísima impresión para el seleccionador de los incaicos, Juan Reynoso. “Son sensaciones muy buenas. Hay que jugar contra Brasil en el debut. A todos nos ha pesado algo así. A Joao le costó acomodarse unos cinco o siete minutos. Después sacó todo el barrio y desenfado del Rímac”, expresó el DT.

“Es un proyecto que a corto plazo seguramente terminará jugando en equipos importantes”, agregó Reynoso. En el descanso del duelo ante el Scratch, el estratego sustituyó a Andy Polo por Grimaldo, quien ingresó con el número “23” en la espalda de su camiseta.

El prometedor futbolista surgido del club Esther Grande de Betin quedó contento con su presentación. “Feliz por el debut contra un equipo tan fuerte como es Brasil. El profe me dijo que me divierta con más responsabilidades. Y eso fue lo que hice, me divertí ahí en el campo”, afirmó Joao Grimaldo en una conversación con El Rincón del Hincha.

“Me dieron bastante confianza para entrar al partido. Paolo (Guerrero) me dijo que hiciera mi fútbol. Pedro (Gallese) también”, añadió el limeño respecto del atacante de LDU de Quito y el portero del Orlando City. Dos veteranos de la Bicolor que le dieron respaldo antes del gran estreno. Provocó una tarjeta amarilla para Bruno Guimaraes tras una gran corrida con la que también dejó atrás a Marquinhos.

Joao Grimaldo además comentó esa foto que dejó su debut de Perú, el próximo rival de la Roja. Aquel duelo que tuvo contra Neymar en la cancha del estadio Nacional de Lima. “Lo veo por la tele y por videos. Y ahora enfrentarlo es un orgullo”, dijo el habilidoso extremo que el 20 de febrero cumplirá 21 años.

“Vi la foto, la voy a publicar para vender humito”, agregó en tono de broma esta joya del balompié de Perú. Cosecha un gran rendimiento en el Torneo Clausura de la Liga 1: contabiliza seis goles y dos asistencias al cabo de 15 partidos. Un desempeño que ha dejado un buen sabor de boca en el entrenador brasileño del Sporting Cristal. “Grimaldo representa el talento en esencia. Lo tiene en el ADN, no es algo que fue formado”, aseguró Tiago Nunes.

“Lo suyo no es un proceso, fue algo más natural. Ahora su principal desafío es aprender a elegir mejor. Está en un buen momento personal para aceptar y escuchar”, agregó el DT, quien tuvo pasos por el Ceará y el Gremio de su nación como estaciones previas al cuadro Cervecero.

De todas formas, Nunes detecta un inconveniente en el futbolista joven. “El tema es que hay un problema con esta generación de jugadores. El entrenador tiene poco tiempo con ellos. La gran parte del tiempo están conectados con las redes sociales. Escuchan más la opinión de los periodistas que la mía”, sentenció el estratego de 43 años.

¿Cuál es el rendimiento de Joao Grimaldo en 2023 por Sporting Cristal?

Joao Grimaldo registra 41 partidos disputados por Sporting Cristal en 2023. Nueve por la Copa Libertadores, 15 por el Torneo Apertura, 15 por el Torneo Clausura y dos por la Copa Sudamericana. Su aporte es de siete goles y seis asistencias, según Transfermarkt.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la fecha 3 de las Eliminatorias 2026?

Chile se enfrentará a Perú en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja y la Bicolor se verán las caras este jueves 12 de octubre en el estadio Monumental desde las 21 horas, según el horario de Chile continental.

