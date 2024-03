Ricardo Gareca prepara su traje para lo que serán sus primeros desafíos con Chile. El argentino hará su estreno en los amistosos ante Albania y Francia, donde buscará conseguir buenos resultados. Conoce el canal encargado de dar estos encuentros.

La Roja viene de varios ciclos fallidos, donde el denominador común ha sido los malos resultados. La llegada del Tigre volvió a generar ilusión en los hinchas, quienes ven al DT argentino como la solución al mal momento de la selección. El campeón con Vélez cuenta con una importante trayectoria, donde destaca la clasificación con Perú a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

¿Qué canal transmite los amistosos de Chile ante Albania y Francia?

Estos encuentros podrán ser vistos de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

¿Cuándo son los amistosos de La Roja?

Viernes 22 de marzo

16:45: Chile vs Albania – Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

Martes 26 de marzo

17:00: Chile vs Francia – Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

Las bajas y nuevos convocados

Ricardo Gareca realizó su primera nómina el pasado viernes 8 de marzo, cuando decidió dejar afuera de la convocatoria al capitán Gary Medel, entre algunas decisiones polémicas. Claro que ahora antes de viajar a Europa, debió hacer nuevos ajustes en su lista debido a que jugadores sufrieron problemas físicos que los obligaron a bajarse del avión.

Javier Altamirano, Carlos Palacios, Érick Pulgar y Diego Valdés, se vieron impedidos de formar de esta convocatoria por diversos motivos. En sus reemplazos fueron llamados Lucas Assadi, Alexander Aravena, Esteban Pavez y Ben Brereton. Este último llamó más la atención, debido a que el argentino había cuestionado que todavía no hablara español, aunque señaló que esto no era un impedimento para no convocarlo.