Arturo Vidal y Gary Medel no fueron parte del inicio del proceso de Ricardo Gareca, quien debutó en la Roja con amistosos frente a Albania y Francia. La ausencia de los dos futbolistas ahora genera debate en las redes sociales, donde se cuestiona si deben volver. Juan Cristóbal Guarello aportó a la discusión.

En La Hora de King Kong, el periodista nacional aseguró que, con la ausencia de ambos jugadores, el vestuario perdió algo de presión. “El tema del liderazgo del camarín es muy importante. Hay cosas que pasaron que Gareca ya supo y dijo: esto ya no funcionó”, contó en el programa de YouTube.

“Recuerden como terminó jugando la selección contra Uruguay y Ecuador, con Medel y Vidal en la cancha”, siguió. A través de la plataforma, Guarello inició una encuesta con la simple pregunta: “¿Deben volver a la selección Vidal y Medel?”. Se impuso la opción “No” con 86%.

“Si tú tienes a dos de los más importantes de la Generación Dorada todavía jugando, que eran seleccionados hace meses y ya no están, es una pregunta que cabe”, dijo. Luego, fortaleció su punto al destacar que “además, Gareca trajo de vuelta a Vargas, que lo van a echar del Atlético Mineiro”.

“Hay cosas de la interna del camarín. Lo que me dijo la gente que está allá es que el ambiente en el camarín está mucho más tranquilo, mucho menos crispado. Desde ya, no andaba Fer hueveando en la selección, como ocurrió demasiadas veces. No había jugadores evangelizando en el camarín”, relató.

“El ambiente en el camarín se profesionalizó. Se dejaron las cosas externas. Hay algo que se enfocó. Gareca es duro, es inteligente, es bravo. Como no maneja representantes, él la va manejando. Había que dar un golpe de timón en la selección y enviar un mensaje”, contó.

De todas formas, reconoció que “si Vidal está bien, se recupera y está siendo gravitante, tiene que estar. Pero ahora no lo es. En estos momentos no le sirven, Gareca lo va a ver más adelante, lo va a conversar”.

