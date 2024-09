Ricardo Gareca por estas horas es la persona más odiada y criticada en Chile. No es para menos, la vergonzosa e histórica derrota de la Selección Chilena ante Bolivia, por Eliminatorias al Mundial 2026, lo puso en el ojo de los hinchas y analistas.

Desde esa posición aparece actualmente Gonzalo Jara, ex defensa y bicampeón de América con La Roja, que en conversación con Radio ADN analizó lo que ocurrió en el Estadio Nacional, donde reventó la propuesta que trató de hacer el Tigre.

“Me pone triste ver una Selección sin ideas. Quizás no tengamos jerarquía ni nombres, pero la identidad la da un entrenador y no la hemos tenido. Que cambie el sistema tantas veces… entiendo que se encuentra con un gol tempranero, pero esto no es de nombres, es funcionamiento“, afirmó.

En esa línea, Jarita mete el dedo en la llaga y sostuvo que “para mí era una locura que saliera a jugar como lo hizo de entrada. El tiempo te da la razón. Uno tiene que buscarle una vuelta, pero no fue inteligente. Después quiere cambiar y queda en evidencia que se equivocó entrando a jugar así”.

La opinión de Gonzalo Jara contra Ricardo Gareca

El otrora central no quedó allí en sus comentarios contra lo que hizo el Tigre en Ñuñoa, pues fue enfático en señalar que “Chile carece de una forma y un sistema de juego. Yo lo veo de esa manera. Así me tocó vivirlo”, para luego comparar los nombres de la actualidad con los de la Generación Dorada.

“Nosotros crecimos sin nombres, pero con una idea cara de juego. Hay jugadores, pero se deben ordenar. Si no ganas de local ante una Selección que le peleas un cuadrangular… cuando no dependes de ti es muy difícil“, sentenció Gonzalo Jara.

