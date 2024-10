Rodrigo Goldberg fue uno de los comentaristas deportivos que reaccionó a los fuertes dichos de Arturo Vidal en torno al momento actual de la selección chilena. El King no se guardó nada en el análisis que hizo del equipo que dirige Ricardo Gareca.

Incluso habló de que el Tigre está tirando a la basura las Eliminatorias 2026 por la convocatoria que elaboró para enfrentar a Colombia y Brasil en la siguiente fecha FIFA doble. “Parto de una coincidencia con el Pato (Muñoz): es un tipo absolutamente legible, lo demostró contra River”, introdujo el Polaco en su comentario de Cooperativa Deportes.

“Pero los liderazgos se definen por varias características. Y una de esas es que en los momentos difíciles, los líderes positivos tienden a unir. No a desunir, que es lo que está haciendo él. Tiene un espíritu mesiánico. Dice ‘no me gusta partir por mí’, pero siempre parte por él”, prosiguió Goldberg, a quien no le gustó nada la actitud del “23” de Colo Colo.

Agregó que “y yo, y yo tengo que estar, yo gané esto, yo jugué en los mejores clubes del mundo. Tiene toda la razón. Pero con ellos en la selección no fuimos al Mundial. Perdimos en Brasil de hecho. Entonces decir que no hay que ir a Brasil sin los grandes. Tampoco nos fue muy bien con ellos”.

Arturo Vidal frente a Colombia en las Eliminatorias 2026. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ese espíritu mesiánico que él está por sobre de todo, él es prácticamente un dios, que cómo es posible que no esté. De verdad es sicológicamente preocupante. Se pone en un lugar así como…y está bien, es entretenido escucharlo. Pero llega un minuto en que cansa”, agregó el ex gerente deportivo de Azul Azul y ex delantero de Universidad de Chile y la Roja.

Rodrigo Goldberg recuerda el choque de Arturo Vidal en un Ferrari

El Polaco Goldberg se refirió a los dichos de Arturo Vidal desde varias perspectivas. Una de ellas fue una suerte de perfil. Otra fue con el foco puesto en otros volantes que ganaron terreno en la Roja sin el Rey. “Me pregunto por Rodrigo Echeverría, Alarcón…y deben escuchar todo”, aseguró, siempre en Cooperativa Deportes.

“Dicen ‘nosotros estamos pintados’. Y es uno que se supone que quiere sumar. Ese yo, yo, yo, y yo… llega un minuto en que la misma canción cansa. Nadie nunca le va a quitar lo extraordinario jugador que es, su carrera y haber jugado en los mejores equipos del mundo. Pero en Chile está muy arraigado que los títulos y el currículum te dan la facilidad de decir la sandez que se te ocurra”, dijo Goldberg, evidentemente molesto.

Rodrigo Goldberg cuando fue gerente deportivo de Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Prosiguió. “Puedes decir lo que quieras, pero no importa porque gané esto. Un tipo que chocó ebrio una Ferrari y le dijo ‘te vai a cagar al país’ al carabinero. Entonces cuando tenemos como sociedad ese tipo de comportamiento, de avalar cualquier cosa con tal del triunfo, estamos en un problema”, aseveró Goldberg en su reflexión.

Así quedó el Ferrari de Vidal en pleno desarrollo de la Copa América 2015. (Captura Mundo Deportivo).

“¿Porque ganó esto tiene derecho a decir, hacer lo que quiera y pasarse por buena parte a la autoridad del DT de la selección chilena? Yo creo que no, si hay alguien que cree que sí, fantástico. Me parece válido”, cerró el Polaco.

