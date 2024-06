Gary Medel vivió una jornada agitada este jueves, cuando se hizo los exámenes médicos en Argentina y fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors. El mismo día, además, recibió la confirmación de la Roja de que no estará en la Copa América 2024 y se perderá el torneo por primera vez en 17 años.

Un día de inicios y finales. Pero el Pitbull dejó claro que, a pesar de su destacada ausencia en la selección chilena, no hay ningún tipo de rencor con la escuadra nacional. Es por eso que, cuando las cuentas oficiales de la Roja lo felicitaron por su cambio de club, no tuvo problemas para responder.

“Un nuevo desafío para Gary Medel, que vuelve a vestir la camiseta de Boca Juniors. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Pitbull!”, felicitaron de la Roja. “Muchas gracias. Y vamos con todo para la Copa América. Mucho éxito”, respondió, por su lado, Medel.

El resto de su Instagram se llenó de mensajes en referencia a Boca, club al que retorna después de casi 14 años. La publicación más interesante de sus redes sociales, además de sus agradecimientos a la Roja, fue la del saludo de Arturo Vidal, quien también quedó fuera de la Copa América.

Gary Medel respondió a la Roja | Instagram

El saludo de Arturo Vidal a Gary Medel

Una ausencia más sensible que la de Gary Medel es la de Arturo Vidal, quien no fue considerado por Ricardo Gareca para la Copa América 2024. Después de que se confirmara que no sería considerado, el King fue a redes sociales e hizo una publicación especial. Pero no sobre la Roja.

Fue para Medel, felicitándolo por su llegada a Boca. “Me pone muy contento verte feliz, eres un verdadero crack, una máquina y mucho más que un líder, eres mi hermano. Te quiero mucho, mil bendiciones en este nuevo desafío. Eres realmente de verdad. Siempre juntos, hasta la muerte”, publicó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.