El King y el Pitbull no fueron considerados por Ricardo Gareca y no estarán en el certamen continental que se jugará en Estados Unidos.

Se viene un nuevo desafío para la selección chilena y el primer gran apretón para el nuevo entrenador, Ricardo Gareca, porque el viernes 21 de junio la Roja debuta en la Copa América.

Para el certamen continental que se desarrollará en Estados Unidos la Roja ya tiene nómina, porque el Tigre dio a conocer la lista con los 26 futbolistas que viajarán a América del Norte.

Hay varias ausencias en el listado, pero hay dos que llaman la atención de todos, porque no estarán en la Copa ni Arturo Vidal ni Gary Medel, dos emblemas de la Generación Dorada.

Chile sin dos referentes 17 años después

La decisión de Ricardo Gareca de no llamar al King y al Pitbull es fuerte, prueba de ello es que ambos jugadores no estaban afuera de una nómina de Copa América desde el 2007, y fue porque se topó con el Mundial Sub 20 de Canadá.

Por aquel entonces Vidal y Medel eran muy jóvenes, pero ya tenían nivel para estar en la adulta, de hecho Nelson Acosta había pensando en llevar al ahora jugador de Colo Colo y a Alexis Sánchez a Venezuela; sin embargo pesó la voz de José Sulantay, quien los citó para el certamen planetario, donde ganaron el tercer lugar.

De ahí en más dijeron presente siempre en la Copa América. Por ejemplo, en Argentina 2011 fueron citados por Claudio Borghi, donde fracasaron, al perder en cuartos de final ante el débil equipo de Venezuela.

En 2015 y 2016 fueron baluartes, primero con Jorge Sampaoli y luego con Juan Antonio Pizzi, para ganar los títulos en Chile y en Estados Unidos.

Medel y Vidal, en la Copa América de 2015. Foto: Andres Piñ–a/Photosport

Tras ello, vino la Copa América de Brasil 2019, donde Reinaldo Rueda también llevó a Arturo Vidal y Gary Medel, quienes empujaron el equipo hasta semifinales. Luego remataron en el cuarto puesto.

Finalmente, Martín Lasarte los citó para la extraña Copa América de Brasil 2021, la misma que se iba a jugar en Argentina y Colombia, pero terminó desarrollándose en el país del samba. Ahí la selección chilena quedó eliminada en cuartos de final, ante el rival de siempre, el Scratch.

Ahora Ricardo Gareca no citó a Gary Medel y Arturo Vidal, quienes se pierden una Copa América luego de 17 años.

