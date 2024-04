El futbolista de Vasco da Gama recalcó que no hubo ninguna pelea ni roce con Ricardo Gareca y que su no convocatoria en el equipo de todos es por decisión técnica.

Gary Medel sorprendió este lunes con su visita al plantel de Colo Colo en Río de Janeiro. El Pitbull llegó hasta el Hotel Windsor para compartir con Arturo Vidal, Brayan Cortés, Esteban Pavez, Óscar Opazo, Pablo Galdames y Fernando Felicevich.

Visita que hasta enmarcaron en redes sociales con una foto grupal. El ex UC además regaló su camiseta del Vasco da Gama a sus amigos. Pero en su aparición decidió enfrentar una particular polémica que lo involucra hace un par de semanas.

Esto por su ausencia en la fecha FIFA ya que Ricardo Gareca no lo consideró y prefirió otros nombres para retornar a la Roja. “Siempre estoy trabajando siempre para un nuevo llamado. Estoy con las mismas ganas de siempre. Son decisiones del cuerpo técnico y es respetable. Se respeta todo. Voy a entrenar y jugar siempre para representar a mi país”, enfatizó.

Recado a Vero Bianchi

Pero el tono de Medel cambió totalmente cuando se le consultó por los dichos de Vero Bianchi. La periodista de TNT Sports acusó que hubo una pelea entre el futbolista y el cuerpo técnico de Ricardo Gareca. Lo que Gary desmintió tajantemente.

“Me sorprendió que no me llamaran porque hace 17 años que voy a la selección”, encaró de entrada Medel y luego fue con todo al cruce. “Lo que dijo Verónica de TNT que tuve conflicto con el cuerpo técnico es mentira. Espero que no digan más mentiras porque el público lee y se crea un rumor que no es. Espero que se informen bien porque no es como dice ella”, sentenció.

Los que aprobaron

Más allá de la polémica, Gary Medel sacó buenas conclusiones a los primeros partidos del equipo comandado por Ricardo Gareca.

“Me gustó el rendimiento, hicieron dos grandes partidos. Sé que Albania juega Eurocopa. Lo hicieron bien, hubo jugadores a buen nivel. Estoy contento por mis compañeros, por Darío, Marcelino, hay muchos que merecen una oportunidad”, detalló el Pitbull que espera su llamado para los próximos amistosos la Copa América.