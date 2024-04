El proceso de Ricardo Gareca inició con el pie derecho en la fecha FIFA de marzo. La selección chilena volvió a encontrar una identidad y sacó cuentas positivas tras los partidos ante Albania y Francia.

La primera nómina del “Tigre” además contó con el retorno de históricos jugadores como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. Pero a su vez, también dejó afuera a referentes importantes como Arturo Vidal y Gary Medel.

El King no llegaba al 100% a dichos amistosos, por lo que se justificó su no convocatoria. Pero el Pitbull es titular en el Vasco da Gama y pese a mantener la regularidad, no fue citado por el entrenador argentino.

Incertidumbre que generó diversas teorías al interior del camarín de la Roja. Misterio que esta jornada fue revelado por Vero Bianchi en el programa “No es para tanto”. La periodista de TNT Sports entregó una nueva teoría y apuntó a que su alejamiento se debe a un quiebre con Ricardo Gareca y parte de su cuerpo técnico.

“Yo creo que el que la tiene más difícil (para volver) es Gary Medel. Por una información que me llegó, en la citación a los partidos amistosos Gareca se comunicó con todos los seleccionados históricos”, explicó de entrada en el canal deportivo.

“En una videollamada con Gary Medel algo pasó. Me cuentan que pasó algo con un integrante del cuerpo técnico de Gareca. Hubo un encontrón. No tengo la certeza si por eso no estuvo en los partidos contra Albania y Francia”, enfatizó.

Luego la comunicadora detalló que “no sé si limaron asperezas, pero hubo un roce. A mí me generó extrañeza por su ausencia en los partidos de la selección”. Lo que además pone en duda el regreso de Gary Medel bajo el mando de Gareca.

¿Cuál es el cuerpo técnico de Gareca?

Ricardo Gareca llegó con un nutrido cuerpo técnico para enmendar el rumbo de la selección chilena.

El “Tigre” llegó acompañado por su ayudante técnico Sergio Santín, el preparador físico Néstor Bonillo, el preparador de arqueros Bruno Vásquez y Sebastián Rojas que también cumple labores en el área de condicionamiento.

Además se indica que tiene cuatro analistas de jugadores: los mellizos Lucas y Tomás Argento, Taiel Bonillo y Hugo Alves. Grupo que además tendría como tarea el espionaje de los rivales y conocer en qué situación se encuentran los jugadores nacionales para ser convocados.

¿Tiene que volver Gary Medel a la selección chilena? ¿Tiene que volver Gary Medel a la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La Roja todavía tiene dos amistosos antes de la Copa América 2024. Partidos que serían claves para Ricardo Gareca.

Estos encuentros serán contra Paraguay el martes 11 de junio en el estadio Nacional. Luego Chile se mide ante Bolivia en Estados Unidos en recinto a definir, y que desató la molestia en Perú porque el “Tigre” les quitó su rival.